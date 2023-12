Mais de 100 motoristas com CNH suspensa por este motivo

Recentemente, mais de 100 motoristas no Distrito Federal enfrentaram a suspensão de suas Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs), uma medida imposta pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Publicado no Diário Oficial do DF, esse movimento do Detran marca um esforço significativo para aumentar a segurança nas estradas. Saiba mais sobre!

O processo de suspensão inicia-se com a notificação do motorista sobre as infrações cometidas e a pontuação acumulada. (Foto divulgação)

100 motoristas com CNH suspensa por este motivo

A razão principal para a suspensão, em muitos desses casos, foi a infração da lei seca, evidenciando a postura rigorosa do órgão em relação à condução sob o efeito de álcool.

Os motoristas flagrados pela lei seca dirigindo embriagados são o foco dessa recente ação do Detran. Após a notificação da suspensão, os motoristas têm um prazo de 30 dias para apresentar recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI). No entanto, este recurso é uma opção apenas para aqueles que desejam tentar interromper o processo de suspensão da CNH.

Os períodos de suspensão da carteira podem variar de 1 a 12 meses, dependendo da gravidade da infração cometida. Para recuperar a CNH, os condutores penalizados deverão realizar um curso e exame de reciclagem. Além disso, se forem flagrados dirigindo durante o período de suspensão, correm o risco de ter a CNH cassada, uma infração considerada gravíssima, com multa multiplicada por três e retenção do veículo até a presença de um condutor habilitado.

Veja também: CNH com 2 reviravoltas: fim de documento e emissão gratuita

Entendendo a Suspensão da CNH e Suas Causas

A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é uma penalidade administrativa aplicada a motoristas que cometem infrações específicas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Essa medida restringe temporariamente o direito de dirigir do infrator, servindo como uma forma de repreensão e educação para práticas seguras de condução.

A suspensão da CNH pode ocorrer por diversos motivos, sendo os mais comuns o acúmulo de pontos por infrações de trânsito e a prática de infrações consideradas gravíssimas, como dirigir sob a influência de álcool, realizar manobras perigosas ou participar de rachas.

O processo de suspensão

O processo de suspensão inicia-se com a notificação do motorista sobre as infrações cometidas e a pontuação acumulada. No Brasil, o acúmulo de 20 pontos ou mais em um período de 12 meses pode levar à suspensão da CNH. Além disso, infrações gravíssimas, como dirigir embriagado, têm como penalidade a suspensão direta do direito de dirigir, independentemente do acúmulo de pontos.

Durante o período de suspensão, que pode variar de dois meses a um ano, dependendo da infração e do histórico do motorista, o indivíduo está proibido de conduzir qualquer veículo automotor. Em caso de reincidência dentro de um período de 12 meses, o tempo de suspensão pode ser maior.

Como recuperar a CNH?

Para ter a CNH reinstaurada, o motorista deve cumprir o período determinado de suspensão, realizar um curso de reciclagem e ser aprovado em um exame teórico. A conclusão bem-sucedida destas etapas é essencial para garantir a reabilitação do direito de dirigir. Este processo é fundamental para assegurar que o motorista tenha a oportunidade de refletir sobre suas ações e se reeducar sobre as práticas seguras de condução, visando a prevenção de futuras infrações e a promoção de um trânsito mais seguro para todos.

Veja também: CNH 2024: confira as mudanças que podem dificultar sua renovação