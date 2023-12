Nubank está dando dinheiro “fiado” e muitos vão pagar depois de março

À medida que o final do ano se aproxima, trazendo consigo despesas adicionais, muitos brasileiros buscam soluções financeiras para equilibrar suas contas. Neste contexto, o Nubank introduziu uma nova opção de empréstimo pessoal, permitindo que seus clientes iniciem o pagamento apenas 90 dias após a contratação. Esta facilidade pode ser um alívio para aqueles que precisam de um respiro financeiro durante o período festivo.

O Nubank é reconhecido no mercado financeiro pela sua constante inovação e uso de tecnologia de ponta. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

O Que Oferece o Empréstimo Nubank?

A fintech Nubank agora oferece aos seus clientes a possibilidade de adiar a primeira parcela do empréstimo pessoal por até 90 dias. Além disso, os clientes podem optar pelo parcelamento em até 24 vezes. Para aqueles que preferem antecipar pagamentos, há um incentivo na forma de descontos significativos. O pagamento das parcelas é feito por débito automático, exigindo que o valor esteja disponível na conta do cliente na data do vencimento.

Como Funcionam as Taxas e Condições?

As taxas de juros do empréstimo Nubank são personalizadas, variando de acordo com o perfil do cliente, o número de parcelas e a data do primeiro pagamento. É crucial que os clientes estejam cientes das taxas de juros antes de solicitar o empréstimo. A análise do valor mensal a ser pago deve ser feita com cuidado, assegurando que as parcelas estejam alinhadas com o orçamento mensal disponível. Em caso de atraso no pagamento, são cobrados juros e multas de 2% sobre o valor.

Veja também: 10 lançamentos inovadores do Nubank em 2023; você usou?

Procedimento para Solicitar o Empréstimo

A solicitação do empréstimo no Nubank é um processo simples e rápido. Os clientes podem iniciar o processo através do aplicativo da fintech, selecionando a opção “Pegar Emprestado” e informando o valor desejado. O aplicativo exibirá as opções de parcelamento e a data do primeiro pagamento. É possível verificar o valor total a ser pago, considerando os juros, antes de finalizar a solicitação. Uma vez aprovado, o valor do empréstimo é transferido para a conta Nubank do cliente.

Com esta nova opção de empréstimo, o Nubank busca oferecer mais flexibilidade aos seus clientes, especialmente durante períodos de maior necessidade financeira. Contudo, é essencial que os clientes analisem cuidadosamente as condições oferecidas para evitar endividamento excessivo. A iniciativa da fintech demonstra sua contínua adaptação às necessidades de seus usuários, reforçando sua posição como uma das principais instituições financeiras digitais do Brasil.

Diversidade de Produtos Nubank: Uma Abordagem Inovadora

O Nubank não se limita apenas a empréstimos pessoais, mas também oferece uma gama diversificada de produtos financeiros, todos projetados para atender às diferentes necessidades de seus clientes. Entre esses produtos, destaca-se o famoso cartão de crédito Nubank, conhecido por sua ausência de anuidade e facilidade de gestão através do aplicativo.

Além disso, a empresa oferece a NuConta, uma conta digital que proporciona rendimentos acima da média do mercado e isenção de várias taxas. Essa conta também permite o pagamento de boletos, transferências gratuitas e ilimitadas, além de depósitos por boleto ou TED. Essa variedade de serviços financeiros destaca o Nubank como uma instituição abrangente, capaz de atender a uma vasta gama de necessidades financeiras dos brasileiros.

Veja também: Aviso urgente aos clientes do Nubank; veja o que aconteceu