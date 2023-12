Aluguel 2024 menor! Imobiliária vai ter que dar desconto?

O mercado imobiliário brasileiro, sempre em constante movimento, traz agora uma perspectiva interessante para 2024. Com a oscilação do IGPM (Índice Geral de Preços – Mercado), indicador frequentemente utilizado para reajustar contratos de aluguel, uma nova discussão surge: será que os inquilinos poderão desfrutar de uma redução nos valores de aluguel no próximo ano?

O ano de 2024 se apresenta como um período de oportunidades e desafios no mercado de aluguel brasileiro. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Entendendo o Cenário Atual do Mercado de Aluguel

Durante a pandemia, os valores de locação de imóveis no Brasil experimentaram um aumento significativo, impulsionado principalmente pelo IGPM, que registrou alta de 37% em 2021. No entanto, o cenário vem mudando, e o IGPM agora mostra variações negativas. Até novembro, o índice apresentou uma leve alta de 0,59%, mas acumula uma queda de 3,89% desde janeiro. Essa variação pode influenciar diretamente os contratos de aluguel em 2024, gerando expectativas quanto à possível redução dos valores.

Negociação: A Chave para Reajustes de Aluguel

A Lei do Inquilinato, que rege os contratos de locação, não especifica um índice obrigatório para reajustes, nem define o prazo para tal. Embora muitos contratos adotem o IGPM, outros usam o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como referência. Nos contratos em que o IGPM é aplicado, teoricamente, a queda do índice poderia levar a uma redução no aluguel. No entanto, muitos desses contratos têm cláusulas que impedem ajustes negativos. Portanto, a negociação entre inquilino e proprietário torna-se fundamental. Especialistas recomendam que os inquilinos busquem diálogo para negociar reduções ou a mudança do índice de reajuste, acrescentando um aditivo ao contrato se necessário.

Impacto da Queda do IGPM e Perspectivas para 2024

Embora a queda acumulada do IGPM possa influenciar contratos de locação vigentes, ela não se aplica a novos contratos. Assim, quem está procurando alugar um imóvel agora terá que lidar com os preços de mercado, que continuam em alta devido à relação entre oferta e demanda. A tendência é que, apesar da queda do IGPM, os aluguéis não sofram grandes reduções, permanecendo estáveis ou até mesmo com leves aumentos, refletindo as dinâmicas do mercado imobiliário.

O ano de 2024 se apresenta como um período de oportunidades e desafios no mercado de aluguel brasileiro. Inquilinos e proprietários devem estar atentos às variações dos índices e às cláusulas de seus contratos para negociar da melhor forma possível. Para os inquilinos, pode ser a chance de argumentar por um aluguel mais acessível. Para os proprietários, é o momento de avaliar a viabilidade de manter ou ajustar os valores de locação. O diálogo e a negociação serão fundamentais para encontrar um equilíbrio que beneficie ambas as partes.

Dica Final

Se você está pensando em renegociar seu contrato de aluguel ou está prestes a assinar um novo, é essencial estar bem informado sobre as condições atuais do mercado e os índices aplicáveis. Manter-se atualizado e disposto a negociar pode ser a chave para garantir condições mais favoráveis de locação.

