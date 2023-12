10 lançamentos inovadores do Nubank em 2023; você usou?

Bem-vindo a 2023, um ano repleto de inovações e revoluções no mundo das finanças. Entre as diversas instituições que se destacam, temos o Nubank, que celebra sua primeira década com números expressivos e dezenas de funcionalidades lançadas. Este artigo convida você a conhecer os 10 lançamentos mais inovadores do Nubank neste ano, compilados especialmente para os amantes da tecnologia e do serviço digital.

Nubank: Revolucionando as finanças

Com milhões de usuários em sua base e um portfólio cada vez mais robusto, a empresa não apenas faz história, como também molda o futuro do setor financeiro. Contando com mais de 45 lançamentos no último ano, o Nubank não só expandiu suas operações, mas também deu passos largos rumo à inclusão e segurança de seus usuários.

Aqui está sua chance de se conectar novamente com os principais destaques deste ano, encontrando os produtos e serviços revolucionários que podem facilitar mais ainda a sua jornada financeira pessoal.

Os 10 lançamentos mais inovadores da Nubank em 2023

Acessibilidade

Primeiramente, temos o NuBraille, o cartão do Nubank projetado especificamente para clientes com deficiência visual. Este cartão, inovador em todos os sentidos, apresenta o nome do usuário e os últimos quatro dígitos impressos em Braille, elevando a experiência do usuário a novos patamares.

Seguros

No campo dos seguros, o Nubank Auto e o Nubank Lar surgiram como opções atraentes para coberturas personalizáveis e suporte em tempo real. São produtos que ampliam as opções para o cotidiano dos clientes.

Criptomoedas

Na área de criptomoedas, o Nubank lançou o Nucoin, token que faz pate do programa de fidelidade e a oferta de 14 ativos digitais diferentes incluindo a USDC, a versão digital do dólar. Esses lançamentos mostram que o Nubank está atento e se adaptando aos movimentos do mercado.

Crédito

Ademais, com foco em oferecer mais opções de crédito, a empresa trouxe também o NuConsignado com juros menores, ampliando as possibilidades para aposentados e servidores públicos. Complementando, temos também a funcionalidade Nu Limite Garantido, que ajuda a aumentar o limite do cartão disponibilizado para mais clientes.

Segurança

Já na seção de segurança, além do Alô Protegido que bloqueia ligações fraudulentas, o Nubank implantou a funcionalidade Me Roubaram, que proporciona mais facilidade na hora de bloquear o cartão ou a conta em caso de roubo.

A cereja do bolo tem sido os Novos ETFs, os primeiros Fundos Negociados em Bolsa de Valores do Nubank, sinalizando um passo importante no mercado de investimentos.

Benefícios

Os Benefícios Ultravioleta também fizeram sua estreia este ano, ampliando as vantagens para clientes de alta renda, que passaram a incluir saques grátis ilimitados, tag de pedágio e serviços exclusivos.

Organização

Por fim, para os seus clientes PJ, o Nubank lançou as Caixinhas PJ, ferramenta de organização e planejamento financeiro dedicada especialmente para esse público.

Gostou de rever as inovações do Nubank em 2023? Diga nos comentários quais você já utilizou e o que achou! Afinal, a revolução financeira está apenas começando.

