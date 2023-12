Comunicado de alerta! Bancos anunciam fechamento geral; veja o que fazer

Imagine só: você está prestes a resolver aquela pendência bancária e se depara com a notícia de que os bancos estão fechando. Não se preocupe! Temos todas as informações de que você precisa para se organizar nesse período. E mais: dicas para facilitar sua vida financeira nesse momento.

Bancos anunciam fechamento geral

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) anunciou recentemente que o último dia útil do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será no dia 28 de dezembro. Ou seja, em plena quinta-feira. E no dia 29 de dezembro, sexta-feira, não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrirão para atendimento presencial ao público.

Quando os bancos voltarão a funcionar?

Está se perguntando quando os bancos voltarão a funcionar? Conforme previsto em Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, os sábados, domingos e feriados de âmbito nacional não são considerados dias úteis para fins de operação bancária.

Portanto, os bancos não funcionarão nos dias 25 de dezembro (Natal) e 01 de janeiro (Confraternização Universal). No entanto, eles estarão de portas abertas novamente nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro, onde não há feriados municipais, retomando o atendimento presencial ao público.

Como posso pagar carnês e contas durante o fechamento dos bancos?

É natural ficar preocupado em como pagar carnês e contas que vençam durante o feriado. Porém, a Febraban nos tranquiliza: carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Isso porque, normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam eles federais, estaduais ou municipais.

“Mesmo durante feriados, os canais digitais e caixas eletrônicos estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário”, ressalta o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Além disso, é importante lembrar que os clientes ainda podem agendar o pagamento das contas de consumo ou pagá-las nos próprios caixas automáticos. Para os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos, estes poderão ser agendados ou pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado).

O fechamento temporário dos bancos pode parecer um desafio, mas com estas dicas você vai conseguir manter sua organização financeira sem pesar no bolso!

Quais serviços essenciais continuarão funcionando?

Vale destacar que, mesmo com o fechamento das agências bancárias, o sistema financeiro não para por completo. Pelo contrário, diversos serviços essenciais continuam em plena atividade, auxiliando e facilitando a vida dos clientes em meio à pausa anual do setor bancário.

Dentre os principais, estão os serviços digitais ou eletrônicos oferecidos aos clientes. Isso inclui a utilização do mobile e internet banking, que possibilitam a realização de transações financeiras, como transferências interbancárias, consultas de saldo e extrato, e pagamentos de contas por meio de agendamento. Além disso, não podemos esquecer dos caixas eletrônicos espalhados pelo país, que seguem em funcionamento para saques, depósitos e outras operações. O banco por telefone, outra alternativa, também estará à disposição.

Portanto, mesmo diante do fechamento das agências, a tecnologia garante que os usuários continuem tendo à disposição serviços bancários essenciais. Deste modo, é possível manter o controle das finanças e evitar qualquer tipo de problema ou contratempo decorrente do recesso de final de ano.

