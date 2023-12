Nova folga de 120 dias exclusiva para homens pode ser aprovada

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil colocou em pauta uma mudança significativa na legislação trabalhista, que pode revolucionar o conceito de paternidade no país. O STF definiu um prazo de 18 meses para o Congresso Nacional formular uma legislação sobre a licença-paternidade, que atualmente é de apenas cinco dias. Há uma forte possibilidade de que essa licença seja ampliada para 120 dias, equiparando-se à licença-maternidade, transformando radicalmente a forma como a paternidade é vivenciada no ambiente de trabalho brasileiro.

O Que a Nova Decisão do STF Implica

Esta decisão do STF surge após o reconhecimento de uma omissão do Congresso na regulamentação adequada da licença-paternidade, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988. O projeto de lei em tramitação no Senado, PL 3773, sugere que as licenças de paternidade e maternidade sejam igualadas, proporcionando 120 dias de afastamento remunerado, que podem ser compartilhados entre o casal. Esta medida visa promover a igualdade de gênero e fortalecer os laços familiares, permitindo que os pais desempenhem um papel mais ativo nos cuidados com os filhos.

A ampliação da licença-paternidade para 120 dias traria múltiplos benefícios, tanto para as famílias quanto para a sociedade em geral. Além de promover uma maior igualdade de gênero, ela oferece aos pais a oportunidade de estabelecer um vínculo mais forte com seus filhos e participar ativamente dos primeiros meses de vida, que são cruciais para o desenvolvimento infantil. Para as mães, isso significa um suporte adicional durante o período de recuperação pós-parto e uma divisão mais equitativa das responsabilidades parentais.

Continuidade da Licença-Paternidade e Processo Legislativo

Atualmente, existem programas como o “Empresa Cidadã”, que permitem a prorrogação da licença-paternidade por mais 15 dias, mas a mudança proposta estenderia significativamente esse período. O Congresso tem agora o desafio de elaborar uma legislação que atenda às expectativas da sociedade e aos direitos dos trabalhadores, sob a supervisão do STF. Se aprovada, esta legislação não só melhorará a qualidade de vida das famílias brasileiras, mas também colocará o Brasil na vanguarda das políticas de paternidade progressistas em nível global.

Diferenças entre a licença maternidade e paternidade

significativas, principalmente em relação à duração e à forma como são percebidas e valorizadas socialmente. A licença maternidade, garantida por pelo menos 120 dias, reflete a necessidade de cuidado e recuperação da mãe após o parto, além de proporcionar tempo para estabelecer um vínculo inicial com o bebê. Por outro lado, a licença paternidade, com duração de apenas cinco dias, é muitas vezes vista como um período simbólico, insuficiente para o estabelecimento de um vínculo profundo com a criança ou para oferecer suporte significativo à mãe no período pós-parto.

Essa disparidade na duração das licenças revela uma visão tradicional de gênero, onde o cuidado com os filhos é predominantemente atribuído às mães, enquanto os pais são vistos principalmente como provedores. Uma possível equiparação das licenças, conforme proposto pelo STF, não apenas proporcionaria um equilíbrio mais justo entre as responsabilidades parentais, mas também promoveria uma mudança cultural significativa. Isso incentivaria uma maior participação dos pais no cuidado diário dos filhos desde o nascimento, desafiando os estereótipos de gênero e contribuindo para uma sociedade mais igualitária e inclusiva.

