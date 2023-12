Anvisa manda tirar marca de café famoso dos mercados; entenda

O aroma inconfundível do café, uma paixão nacional, agora se vê envolto em uma reviravolta surpreendente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma ordem de retirada para a marca de café amplamente conhecida, CBD Café Blends do Brasil. Essa decisão, respaldada pela RESOLUÇÃO-RE N° 4.735, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023, publicada no Diário Oficial da União em 12/12/2023, levanta questões sobre a segurança e conformidade dos produtos que consumimos diariamente.

ANVISA realiza proibição de cafés no Brasil. (Foto divulgação)

Novo ALERTA da ANVISA

A Anvisa, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, desempenha um papel crucial na fiscalização e regulamentação de produtos para garantir a saúde da população. No entanto, a recente ação de proibir a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso dos produtos da CBD Café Blends do Brasil, fabricados pela Tiziu Coffees Comercio de Café LTDA, CNPJ nº 24.450.406/0001-34, lança luz sobre possíveis riscos à saúde associados a esses produtos.

Produtos Afetados

KIT CAFÉ SENSORIAL – MANHÃ + TARDE + NOITE CAFÉ BERRY WHITE DECAF EM GRÃOS CAFÉ ORANGE CALIFORNIA EM GRÃOS CAFÉ LIME KUSH GRÃOS CAFÉ BERRY NIGHT DECAF MOÍDO CAFÉ SUNSET CALIFÓRNIA MOÍDO CAFÉ ORANGE CALIFORNIA MOÍDO CAFÉ MORNING KUSH MOÍDO

A Anvisa fundamentou sua atuação na fabricação, propaganda e comercialização de cafés contendo ingredientes não autorizados em alimentos, como mulungu e terpenos, ou não permitidos nesta categoria, como camu-camu, maca peruana, ginseng brasileiro e cogumelo do sol. Além disso, destacou a veiculação de alegações terapêuticas para doenças graves em propagandas de alimentos no site https://www.cafeblendsdobrasil.com/ .

O papel da Anvisa no Brasil

Esta decisão reforça o compromisso da Anvisa em proteger os consumidores contra produtos que possam representar riscos à saúde, além de assegurar que as empresas sigam rigorosamente as regulamentações estabelecidas.

Consumidores e comerciantes são aconselhados a checar seus estoques e retirar os produtos listados de circulação imediatamente, evitando qualquer potencial impacto na saúde pública. A Anvisa continua monitorando ativamente o mercado para garantir a conformidade com as normas estabelecidas, promovendo a segurança e a confiança dos consumidores.

Em conclusão, a situação ressalta a importância de uma supervisão rigorosa e a necessidade de as empresas do setor alimentício estarem atentas às regulamentações vigentes para evitar consequências prejudiciais à saúde pública e à reputação das marcas envolvidas. A Anvisa reforça seu compromisso de zelar pela saúde dos consumidores, agindo proativamente para garantir a conformidade e a segurança alimentar no mercado brasileiro.

Quais as melhores marcas de café do Brasil?

As melhores marcas de café do Brasil em 2023 são reconhecidas pela qualidade e diversidade dos seus produtos. Veja abaixo algumas das marcas mais destacadas:

Café Dutra: Este café é conhecido pela sua produção artesanal e variedade de sabores, incluindo aromas de frutas cítricas, chocolate, caramelo e notas de baunilha e nozes. A marca tem uma história de sucesso, acumulando mais de 100 prêmios nacionais e internacionais​​​​.

Café Roma Bialetti: Produzido no sul de Minas Gerais, este café é um blend das linhagens de bourbon amarelo, mundo novo e catuaí, oferecendo um sabor doce e equilibrado, com corpo denso e sabor achocolatado​​.

Café Fazenda Pessegueiro: Conhecido como “O Gourmet da Mogiana”, este café é apreciado por seu aroma complexo com notas de chocolate e caramelo. A marca também foi premiada na categoria “Hidden Treasure” pela Associação Europeia de Cafés Especiais​​.

Café Intenso Orfeu: Cultivado na Fazenda Sertãozinho, em Minas Gerais, este café é ideal para quem busca uma bebida doce, com pouca acidez e aromas de frutas secas. A marca é reconhecida e premiada no ramo de cafés especiais​​.

Café Nescafé Origens: A Nescafé, conhecida principalmente por seu café solúvel, também investe em cafés especiais moídos​​.

Café Melitta: Uma marca de renome que oferece uma variedade de cafés para diferentes gostos​​.

Café Starbucks: Conhecida mundialmente, oferece cafés de qualidade com sabores distintos​​.

Café Pilão: Outra marca popular que oferece uma ampla gama de cafés, incluindo opções solúveis e em grãos​​.

Café América: Com grãos 100% arábica, os cafés América são conhecidos pelo sabor envolvente e levemente achocolatado​​.

Café Bialetti: Além de cafeteiras, a Bialetti produz cafés com blends de linhagens como Bourbon Amarelo, Mundo Novo e Catuaí​​.

