Horóscopo de 2024: as 10 datas que vão mudar sua vida

Hoje trazemos para você uma análise sobre as principais datas astrológicas de 2024 que prometem trazer grandes mudanças e desafios para todos nós. Vamos juntos mergulhar nessa jornada celeste e descobrir o que os astros têm a nos revelar!

O ano astrológico de 2024 está recheado de acontecimentos marcantes, incluindo quatro eclipses, alterações planetárias significativas e algumas Superluas que prometem emoldurar o céu de forma magnífica. Preparado para essa viagem?

Em 2024, teremos 10 datas cósmicas relevantes e que irão impactar a todos. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

10 datas mais importantes do horóscopo de 2024

A Influência dos Eclipses

O ano vem carregado por quatro eclipses estratégicos, divididos igualmente entre solares e lunares. O interessante é que cada um desses fenômenos pode ter um efeito que se estende por até seis meses. Em 2024, os eclipses desempenharão um papel crucial na avaliação dos relacionamentos, podendo instigar reflexões e transformações impactantes em nossas vidas.

Júpiter: De Touro para Gêmeos

No horóscopo de 2024, começamos com Júpiter ainda firme em Touro, trazendo um impulso adicional para que busquemos segurança financeira, a construção de riquezas e a estabilidade. Portanto, o primeiro semestre surge como o período ideal para o crescimento e a prosperidade. Contudo, no dia 25 de maio, Júpiter se desloca para Gêmeos, inaugurando uma fase de novos desafios e oportunidades, principalmente no âmbito da comunicação e diversificação.

As Alterações de Plutão entre Aquário e Capricórnio

Com Plutão retornando para Aquário no início do ano, no dia 20 de janeiro, nota-se ganhos em termos de abertura, liberdade e modernização. Isso impulsiona mudanças progressivas que têm o potencial de remodelar o mundo nas próximas duas décadas. Em setembro, Plutão faz um rápido retorno a Capricórnio, mas no dia 19 de novembro, ocorre a grande mudança com Plutão se estabelecendo em Aquário por vinte longos anos.

Saturno Permanece Firme em Peixes

Saturno, o planeta das restrições e desafios, segue firme em Peixes durante 2024. O impacto disso é a criação de um ambiente em que provavelmente teremos que lidar com questões internas que podem estar afetando nossa saúde mental, dada a forte conexão de Peixes com emoções e espiritualidade.

Mercúrio em Retrógrado, Novamente!

Mercúrio, o famoso planeta da comunicação, estará retrógrado por quatro vezes em 2024. Durante esses períodos, que duram aproximadamente três semanas cada, podemos esperar enfrentar desafios de comunicação e experimentar decisões e conversas turvas.

Marte Retrógrado: Um Período de Atenção

Já o planeta de ação e agressividade, Marte, vai retrogradar em Leão a partir do dia 6 de dezembro. Esse trânsito pode aumentar o sentimento de raiva e estimular confrontos. Esse fenômeno ocorre apenas a cada dois anos, e pode durar dois meses e meio.

As Variantes da Lua

A interação com as fases da Lua pode ser particularmente auxiliadora para o planejamento estratégico de ações e organização prática da vida.

As Cinco Superluas de 2024

Prepare-se para apreciar cinco Superluas em 2024, momentos em que a Lua se mostra esplendidamente maior e brilhante. A saber, três dessas superluas ocorrerão durante a Lua Nova. Já as outras duas, em Lua Cheia.

A Conjuncão Especial Júpiter-Urano

Essa conjunção, que acontece entre março e maio, sugere uma janela de oportunidades com uma dose extra de ambição, inovação e potencial disruptivo.

A Complexa Quadratura Saturno-Júpiter

Este aspecto, com períodos exatos em agosto e dezembro, pode representar dificuldades financeiras. Portanto, será necessário planejamento detalhado, racionalidade e persistência, sob o risco de muitos empreendimentos fecharem.

