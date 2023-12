O que é isso? Quadro de 1670 mostra uma pessoa com iPhone na mão

Se o seu apetite por mistérios precisa ser satisfeito, prepare-se para essa novidade impactante! Um antigo quadro vem chamando a atenção e gerando debates vivazes na web. Porém, não é somente pela maestria artística do pintor, mas por um detalhe curioso e anacrônico.

Pieter de Hooch, pintor holandês do século XVII, autor da obra “Mulher Jovem com uma Carta e um Mensageiro em um Interior”, conseguiu deixar o mundo contemporâneo em polvorosa. Quer saber o motivo? Creio que você não vai demorar para descobrir.

iPhone pode ter sido visto em quadro pintado há séculos atrás. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Um iPhone em quadro do século XVII?

Olhando de relance para a composição de Hooch, é difícil notar algo fora do comum. Mas ao conferir os detalhes – ah, os detalhes! – uma peculiaridade salta aos olhos. No lado direito da pintura, observa-se um personagem segurando uma carta que, com alguma imaginação e uma pitada de curiosidade, lembra muito a tela de um iPhone.

E não para por aí! Essa estranha semelhança tem sido debatida por aficionados e curiosos, questionando se a tecnologia moderna poderia ter tido seus avanços iniciais há mais de três séculos.

Quadro Mulher Jovem com uma Carta e um Mensageiro em um Interior. (Foto divulgação)

O iPhone viajou no tempo?

É essa a questão que paira sobre nossas mentes. O próprio CEO da Apple, Tim Cook, não conseguiu deixar de entrar nessa conversa.

Durante uma visita ao prestigioso Rijksmuseum, em Amsterdã, a pintura arrebatou a atenção de Cook. Segundo relatos do ‘Mirror’, o executivo brincou, questionando a origem da própria invenção: “Sempre pensei que sabia quando o iPhone foi inventado, mas agora não tenho tanta certeza.”

Embora seja difícil distinguir a olho nu e muito menos ter certeza absoluta, a misteriosa “carta/iPhone” deixa qualquer um impressionado. Conspirações à parte, o quadro de Pieter de Hooch traz mais do que percebemos à primeira vista e abre espaço para questionamentos fascinantes.

No fim das contas, talvez nunca tenhamos a resposta definitiva para esse enigma. Mas, enquanto isso, podemos aproveitar a riqueza da arte e a liberdade que ela nos dá para imaginar, criar teorias e, também, se divertir. Porque, no final do dia, é isso que a arte realmente significa: liberdade para interpretar, debater e evocar emoções – mesmo que essas emoções sejam de pura perplexidade ao ver um “iPhone” numa pintura de 1670!

Quando foi criado o iPhone?

O jornada do iPhone começou há apenas alguns anos, quando e onde menos esperamos – nos corredores do poder da Apple Inc, em 2005. Steve Jobs, o então CEO da Apple, começou a pensar seriamente em um dispositivo que pudesse conquistar o mercado de tecnologia móvel. A ideia era criar um produto que combinasse as melhores características de um iPod com as de um telefone, entre muitas outras funcionalidades inovadoras.

As primeiras versões do iPhone foram desenvolvidas em segredo por uma equipe de designers e engenheiros. Eles trabalharam por quase dois anos, refinando designs, desenvolvendo tecnologia para a tela sensível ao toque, criando a primeira versão do sistema operacional iOS, entre outras inovações. Durante este tempo, o trabalho foi mantido sob o mais rigoroso sigilo.

Finalmente, após anos de especulação da imprensa e muitos atrasos, o iPhone foi oficialmente apresentado ao mundo por Steve Jobs em janeiro de 2007, durante a Macworld Conference & Expo.

