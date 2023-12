Vergonha alheia: veja TODOS os stories que já postou no Instagram

Está preparado para uma viagem ao passado? No Instagram, seu destino favorito para compartilhar momentos efêmeros que desaparecem num piscar de olhos, esses momentos podem ser revisitados. Sim, você ouviu direito! Embora pareça que seus stories desaparecem após 24 horas, eles são na verdade armazenados de forma privada na plataforma.

Durante toda a sua jornada nesse aplicativo incrível, você pode ter publicado stories que agora gostaria de reviver, seja por nostalgia ou até mesmo vergonha alheia. Felizmente, o Instagram realmente pensou nisso e criou uma função para que você possa ver e até mesmo compartilhar todos os queridos momentos que você teve.

Curta uma nostalgia vendo os stories antigos do Instagram. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Os stories do Instagram

Os “stories” do Instagram são um recurso que permite aos usuários postar fotos e vídeos que desaparecem após 24 horas. Este recurso foi introduzido pelo Instagram em 2016, em resposta ao popular “Snapchat”, e desde então, tornou-se uma das partes mais engajadas e interativas do aplicativo.

Na seção “stories”, os usuários podem compartilhar momentos cotidianos – desde pequenos eventos até grandes celebrações – sem a necessidade de permanecer no feed principal, mantendo a capacidade de usar filtros, adesivos e ferramentas de texto. Também é possível fazer transmissões ao vivo, realizar enquetes e quizzes e até mesmo comercializar produtos diretamente dos stories.

Revivendo suas Lembranças

Se você está curioso para saber como fazer isso, não se preocupe, está no lugar certo. Agora, vamos para o passo a passo de como acessar os seus stories arquivados.

Para começar, é simples. Abra o aplicativo do Instagram no seu gadget. Esse aplicativo incrível é compatível tanto com Android quanto com iOS (iPhone). Depois disso, você precisa visitar a sua própria página de perfil. Para isso, toque no ícone de “Perfil” no canto inferior direito da sua tela.

Navegando pelos arquivos secretos

Agora, você já está um passo mais próximo de mergulhar em histórias do passado! No canto superior direito, você verá três linhas paralelas horizontais – este é o ícone “Menu”. Toque nisso para abrir mais opções.

Na lista que aparece, você vai encontrar a opção “Arquivar”. Este é o seu portal para as memórias aparentemente desaparecidas. Ao tocar nesta opção, você será levado a uma página com duas opções principais.

Uma é “Arquivo de publicações” e a outra é “Arquivo de Stories”. Escolha esta última e prepare-se para navegar pela sua própria linha do tempo de stories. Aqui estão todos os seus registros antigos, esperando para serem vistos mais uma vez.

Claro, pode parecer um pouco assustador ter que passar por todos os seus stories manualmente. Mas o Instagram pensou nisso! Na parte superior da página de arquivos de stories, você verá uma opção de organizar os stories por data. É o ícone de “Calendário”, que facilitará ainda mais a sua busca por momentos específicos.

A partir daí, é só curtir a nostalgia ou a vergonha de reviver todos os seus stories postados no Instagram. Pronto, agora você é um mestre nas artes obscuras de desenterrar o passado no Instagram. Agora conta pra gente, qual foi o story que mais te fez sentir vergonha alheia?

