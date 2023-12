Estas 10 raças de cachorro vivem bem menos que a maioria

Quem é dono de um cachorro sabe: eles são nossos companheiros de todas as horas, trazendo alegria e conforto para os nossos dias. No entanto, é importante também conhecer as raças e suas características, sobretudo no que diz respeito à expectativa de vida. Preparado para uma jornada pelo universo canino? Venha descobrir as 10 raças de cães que normalmente têm uma vida mais curta que a maioria.

Algumas raças de cachorros possuem expectativa de vida menor devido a problemas de saúde. (Foto divulgação)

10 raças de cachorro vivem bem menos

Bulldog Inglês

Como resistir ao ar amigável e aconchegante do Bulldog Inglês? Apesar disso, é preciso lembrar que sua expectativa de vida gira em torno de 6 a 10 anos. O Bulldog costuma ser propenso a uma série de problemas de saúde devido à sua estrutura corporal, que inclui problemas respiratórios, de pele, e complicações cardíacas. Assim, é sempre bom ter um veteriário de confiança ao lado para garantir o maior conforto possível ao seu amigo de quatro patas.

São Bernardo

O São Bernardo é outro gigante cuja estrutura contribui para uma menor expectativa de vida, que varia de 8 a 10 anos. Essa raça normalmente enfrenta problemas relacionados ao trato digestivo, bem como desordens cardíacas e musculoesqueléticas. Sua saúde requer um acompanhamento minucioso e uma dieta balanceada.

Dogue Alemão

O Dogue Alemão, conhecido por ser um dos maiores cães do mundo, também apresenta um tempo de vida menor, que costuma ser de 6 a 8 anos. Com uma estrutura gigante, tampouco escapa dos problemas cardíacos e musculoesqueléticos, além de distúrbios metabólicos.

Mastife Inglês

O Mastife Inglês, dono de um porte imponente, costuma viver de 6 a 10 anos. Raças maiores infelizmente enfrentam uma taxa de envelhecimento acelerada, e o Mastife não é exceção. Além disso, doenças cardíacas, displasia coxofemoral e problemas de pele são comuns.

Rottweiler

O Rottweiler é uma raça robusta e leal, mas tem uma expectativa de vida de cerca de 8 a 10 anos. Ele é propenso a uma variedade de problemas de saúde, incluindo quadros de displasia de quadril, problemas cardíacos e, em alguns casos, câncer.

Bernese Mountain Dog

O majestoso Bernese Mountain Dog normalmente tem uma expectativa de vida de 6 a 8 anos. Essa raça pode enfrentar tanto problemas ortopédicos quanto distúrbios metabólicos, necessitando de cuidado e atenção constantes para uma vida plena e feliz.

Boerboel

Com uma expectativa de vida também entre 6 a 10 anos, o Boerboel não é exceção quando se trata de doenças comuns em raças grandes. Com susceptibilidade à displasia coxofemoral e a problemas cardíacos, manter controlada sua alimentação e realizar check-ups regulares é recomendado.

Dogue de Bordeaux

Com uma expectativa de vida variando de 5 a 8 anos, essa belíssima raça francesa tem problemas comuns de cães gigantes como dilatação volvo gástrica e displasia coxofemoral. Além disso, pode desenvolver uma variedade de problemas cardíacos que requerem atenção e monitoramento.

Bloodhound

Embora amável e excelente farejador, o Bloodhound tradicionalmente vive de 6 a 10 anos. Alguns problemas comuns dessa raça incluem distúrbios oculares e cutâneos, bem como a predisposição para a torsão gástrica, um problema grave que requer tratamento imediato.

Pastor Alemão

Um dos cães mais populares e amados, o Pastor Alemão tem expectativa de vida de 9 a 13 anos. Apesar de não estar no grupo dos que vivem menos, ainda assim a raça pode enfrentar uma série de desafios, incluindo problemas de pele e displasia coxofemoral, bem como alguns problemas cardíacos.

