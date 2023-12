Nubank pode deixar você rico até dia 26 de dezembro; entenda

O final do ano se aproxima e com ele, uma oportunidade incrível para os clientes do Nubank: a chance de ganhar até R$ 200 mil! O banco digital, conhecido por inovar no setor financeiro, está promovendo um sorteio espetacular chamado “N Chances de Ganhar”, que promete dar um grande impulso financeiro para muitos de seus clientes. Vamos explorar como você pode participar deste sorteio e aumentar suas chances de ganhar essa quantia impressionante.

Use seu cartão de crédito, participe das missões e concorra ao sorteio do Nubank. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

O Nubank

O Nubank, desde sua fundação em 2013, tem se estabelecido como um dos principais nomes no setor financeiro do Brasil, e mais recentemente, em outros países da América Latina. Reconhecido por seu cartão de crédito roxo sem anuidade e uma conta digital fácil de usar, o Nubank revolucionou a forma como os brasileiros interagem com serviços bancários.

Sua abordagem centrada no cliente e o uso intensivo de tecnologia tornaram-no um exemplo de inovação e praticidade, desafiando os modelos tradicionais de bancos e instituições financeiras.

Além de seu famoso cartão de crédito e conta digital, o Nubank tem expandido seu portfólio de serviços ao longo dos anos. Isso inclui opções de investimento, empréstimos pessoais, seguros e, mais recentemente, iniciativas no campo das criptomoedas.

Como funciona o sorteio do Nubank

O Nubank está realizando um total de 132 sorteios. Destes, 130 serão prêmios diários de R$ 2 mil, distribuídos até o dia 16 de dezembro, e 2 grandes prêmios finais de R$ 200 mil, que serão sorteados no dia 26 de dezembro.

Desde o final de outubro, a cada R$ 100 gastos no cartão de crédito do Nubank, os clientes ganham um bilhete para participar dos sorteios. É importante observar que pagamentos via PIX no crédito, emissão de boletos pelo crédito e recargas de celular não são válidos para acumular saldo e bilhetes.

Como participar?

Para participar dos sorteios do Nubank, você precisa ter uma conta no banco e um cartão de crédito ativo. A adesão ao sorteio é feita diretamente no aplicativo do Nubank. Após concordar com os termos apresentados na tela inicial, você já estará concorrendo aos prêmios. Vale ressaltar que a participação é restrita a clientes pessoa física.

Para aumentar suas chances de ganhar, você pode realizar “missões” dentro do aplicativo, que consistem em fazer pagamentos por meio do NuPay ou em compras com valor mínimo em dias consecutivos. Ao completar essas atividades, você receberá bilhetes adicionais, e quanto mais tickets acumular, maior será sua chance de ser sorteado. O número total de chances também é exibido na tela inicial do aplicativo.

Este sorteio do Nubank representa uma oportunidade fantástica para seus clientes aumentarem sua renda de forma significativa. Com regras claras e uma dinâmica simples, participar dos sorteios é fácil e acessível para todos os clientes do Nubank. Seja para pagar dívidas, realizar um sonho ou simplesmente para ter um final de ano mais confortável, esses prêmios podem fazer uma grande diferença na vida financeira dos sortudos ganhadores.

