Você nem imagina qual é a VERDADEIRA cor do Papai Noel

Pode ser difícil de acreditar, mas o Papai Noel, com sua barba longa e branca, seu tradicional traje vermelho e seu saco mágico de presentes, não sempre teve essa aparência icônica que todos nós conhecemos e amamos.

Incrível, não é mesmo? Essa figura inconfundível, que carrega sorrisos em rostos de crianças ao redor do mundo, já passou por transformações notáveis.

A lenda do original do Papai Noel envolve outra vestimenta para o bom velhinho. (Foto divulgação)

Um olhar para trás: a origem da lenda do Papai Noel

A figura do Papai Noel que conhecemos hoje tem suas raízes fincadas no passado, com a lenda do bispo São Nicolau. Vivia na Turquia, no século III, e era conhecido por sua generosidade e pelos milagres atribuídos a ele.

Ao longo do tempo, a lenda de São Nicolau deu origem à tradição do Papai Noel, com os holandeses trazendo a figura para a América no século XVII. Entretanto, o ‘Santa Claus’ de então era bem diferente do que conhecemos hoje em aspectos físicos e até mesmo no vestuário.

As cores perdidas no tempo: a verdadeira veste do Papai Noel

O traje original desse generoso personagem era bem mais sóbrio do que o que vestimos em nossas memórias coletivas. Tons de marrom e verde, cores terrosas e discretas, marcavam as vestimentas do bom velhinho. Nada do vistoso traje vermelho e nevado que esperamos ver a cada Natal!

Então, como aconteceu essa mudança do pacato marrom e verde para o vistoso e vibrante vermelho que simboliza generosidade e alegria natalina?

E o Papai Noel tornou-se vermelho

Essa transição do marrom e do verde para o roupa vermelha pode causar estranhamento ao iniciar esta leitura, mas é parte do encanto e do mistério que envolve o Natal. A verdade por detrás dessa mudança ainda provoca curiosidade em muitos de nós.

O consenso geral é que a mudança de cores nas roupas do Papai Noel veio com a influência de campanhas publicitárias, associando a imagem do bom velhinho com a marca e a cor predominante de empresas de produtos populares do século XX.

Entretanto, independente de qual cor o Papai Noel vista, o importante é o espírito de alegria, união e generosidade que ele representa – o espírito do Natal. Com essa história em mente, cada celebração natalina ganha um brilho especial, fortalecendo ainda mais nosso laço emocional com este mágico personagem.

Curiosidades sobre o Papai Noel

A figura do Papai Noel foi popularmente estabelecida com base em São Nicolau de Myra, um bispo que viveu na Turquia no século IV e era conhecido por sua generosidade. O traje vermelho do Papai Noel não foi sempre a cor padrão. Antes da publicidade da Coca-Cola na década de 1930, ele estava representado de várias formas com cores diferentes, incluindo verde e azul. O nome “Papai Noel” é um derivado de “Sinterklaas”, uma forma holandesa para S. Nicolau, e foi anglicizado como “Santa Claus”. Na Islândia, há 13 “Papai Noéis”, conhecidos como Yule Lads, que aparecem nas 13 noites antes do Natal. Cada um tem um nome e personalidade próprios. Durante o Natal no Japão, é comum comer frango frito do KFC, uma tradição que começou com uma campanha de marketing chamada “Kurisumasu ni wa kentakkii” (Kentucky para o Natal) em 1974. É tradicional deixar biscoitos e leite para o Papai Noel na véspera de Natal nos Estados Unidos e Canada. Em outros países, as tradições variam – na Suécia, são deixados pequenos pratos de mingau, e na Grã-Bretanha, é comum deixar um pudim de Natal. A cidade de North Pole, no Alasca, recebe mais de 400.000 cartas para o “Papai Noel” todos os anos. Em termos de geografia, O “lar” do Papai Noel é frequentemente citado como o Polo Norte. No entanto, na Finlândia, é dito que ele mora em uma área chamada Korvatunturi, não muito longe de Rovaniemi. A história de rena Rudolph, a rena do nariz vermelho, surgiu em 1939, quando a empresa americana Montgomery Ward a usou para uma campanha promocional. Acredita-se que o Papai Noel faça uma lista de todas as crianças do mundo, categorizando-as como “travessas” ou “obedientes”, sendo que as “obedientes” recebem presentes e as “travessas”, um pedaço de carvão.

