Boa notícia! Nova rodada de pagamentos do abono do PIS/Pasep

Após diversos questionamentos sobre o tema, trazemos boas notícias para aqueles que trabalharam no ano de 2022 e estão ansiosos para receber o abono salarial do PIS/Pasep. Se você está nesse grupo, pode começar a se preparar, pois a nova rodada de pagamentos para 2024 já está sendo organizada. E ao que tudo indica, a pandemia de Covid-19 não interferirá desta vez!

O sentimento de esperança e resiliência que nos uniu durante o último ano terá seu devido reconhecimento. Especialmente em meio a incertezas, este alívio financeiro é um oásis de boas notícias.

Previões já estão sendo feitas para pagamento do PIS/PASEP em 2024. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Efeitos passados da pandemia nos pagamentos do PIS/Pasep

A Covid-19 definitivamente causou alterações significativas no ritmo de nossas vidas e na economia mundial. Isso incluiu os pagamentos do PIS/Pasep referentes ao ano-base de 2020, que sofreram adiamentos em 2021 devido redirecionamentos das verbas para o combate ao vírus.

Como um verdadeiro efeito dominó, essas alterações continuaram a influenciar os prazos em 2022 e agora em 2023. No entanto, parece que a normalidade está voltando a dar as caras nesse aspecto.

Quem recebe o PIS/Pasep?

Primeiramente, se faz necessário entender quem são os trabalhadores elegíveis para receber o abono salarial do PIS/Pasep. Este é um benefício garantido aos trabalhadores que satisfaçam a determinados critérios, conforme estabelecidos por lei.

A principal exigência é que o indivíduo tenha trabalhado formalmente, com carteira assinada, por pelo menos 30 dias no ano-base considerado, no caso, 2022, para o PIS/Pasep 2024. Além disso, é necessário que, no decorrer desse ano, o trabalhador não tenha recebido mais do que dois salários mínimos por mês, garantindo assim que o benefício seja realmente voltado a quem mais precisa.

Ainda, vale destacar que a pessoa deve estar devidamente registrada no PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos. Esse registro é feito automaticamente no momento da assinatura da carteira de trabalho, portanto, trabalhadores mais jovens ou recentemente incorporados ao mercado de trabalho devem se atentar a este detalhe.

Perspectivas para o pagamento PIS/Pasep 2024

Uma notícia alvissareira para quem trabalhou em 2022: o abono salarial referente a este ano será pago em 2024. Ainda vivemos em tempos instáveis, e mudanças podem ocorrer, portanto, é crucial ficar atento às informações oficiais.

Fique de olho nas atualizações da Caixa Econômica Federal, para trabalhadores da iniciativa privada, e do Banco do Brasil, para servidores públicos. Estes serão os responsáveis por efetuar os pagamentos do PIS e do Pasep, respectivamente.

Quanto ao valor do benefício, ele será definido com base no salário mínimo do ano em que ocorre o pagamento. Com isso, o montante a ser pago no PIS 2024 só será revelado após o anúncio do novo valor do salário mínimo para o ano vindouro.

Essa é uma grande oportunidade para começar um novo ano com o pé direito. Portanto, continue acompanhando as notícias e prepare-se para usufruir desse benefício do qual você tem todo o direito!

