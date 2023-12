Estas 8 carreiras estão bombando no mercado

As carreiras do futuro estão sendo moldadas por avanços tecnológicos, transformações sociais e novas demandas do mercado.

Áreas como inteligência artificial, saúde digital, sustentabilidade e cibersegurança despontam como protagonistas nesse cenário em constante evolução. mas você sabe quais as profissões que vão bombar nos próximos anos?

A seguir, confira as carreiras que vão despontar no futuro e as habilidades essenciais para estes profissionais.

Habilidades que vão moldar as profissões do futuro

A Inteligência Artificial (IA) vem revolucionando diversos setores, exigindo profissionais capazes de desenvolver algoritmos inteligentes, criar sistemas autônomos e interpretar grandes volumes de dados. A capacidade de analisar, interpretar e aplicar essas informações se torna crucial.

Na área da saúde digital, a telemedicina, a análise de dados para diagnósticos precisos e a criação de dispositivos médicos inovadores estão redefinindo a forma como cuidamos da saúde.

Profissionais que combinam habilidades médicas com competências tecnológicas são cada vez mais requisitados.

A sustentabilidade também se destaca, impulsionando carreiras voltadas para energia renovável, gestão ambiental e desenvolvimento de produtos eco-friendly.

A preocupação com o impacto ambiental exige profissionais que possam criar soluções inovadoras para preservar o planeta.

A cibersegurança também ganha relevância com a crescente dependência digital. Especialistas capazes de proteger dados, identificar e mitigar ameaças cibernéticas são fundamentais para garantir a segurança das informações em um mundo cada vez mais conectado.

8 carreiras em alta nos próximos anos

A cada dia, o mundo se transforma e as demandas das pessoas evoluem. As carreiras, para se manterem relevantes, precisam acompanhar essas mudanças e satisfazer as necessidades do público.

A seguir, apresentaremos oito profissões que estão em destaque no momento, sendo amplamente procuradas. Descubra quais são essas áreas em ascensão.

Confira 8 carreiras em alta no mercado atualmente, ideais tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem deseja mudar de área.

Especialista em Cibersegurança

Responsável por proteger sistemas e redes contra ataques maliciosos, esse profissional identifica pontos fracos, previne riscos e cria políticas de acesso e proteção. A média salarial no Brasil é de R$ 7.665,19.



Desenvolvedor Back-end

Encarregado da programação nos bastidores da web, trabalha no banco de dados, solucionando problemas e mantendo sites atualizados. A média salarial para júnior é R$ 3.385, variando conforme experiência e localização.



Engenheiro de Dados

Gerencia e organiza dados internos e externos da empresa, coletando, recuperando e distribuindo informações. A média salarial é R$ 7.701, podendo chegar a R$ 24.516,52.



Redator SEO

Responsável por posicionar páginas corporativas nos mecanismos de busca, cria conteúdos que se destacam organicamente. Os salários variam consideravelmente.



Analista de Desenvolvimento de Sistemas

Atua na análise, projeto, documentação, teste e manutenção de sistemas, com salário médio de R$ 7.160,88. Os valores podem variar conforme experiência e localização.



Especialista em CX (Experiência do Consumidor)

Cuida do relacionamento entre cliente e empresa, visando garantir satisfação e fidelidade. O salário médio é de R$ 7.900, com variações entre R$ 3.000 e R$ 12.000.



Pesquisador em UX (Experiência do Usuário)

Investiga comportamentos de usuários para aprimorar a experiência, colaborando com equipes de marketing e produtos. A remuneração varia entre R$ 5.581 e R$ 26.082.



Engenheiro de Software

Desenvolve programas e sistemas, desde análise até manutenção, com salário médio de R$ 7 mil, sujeito a variações conforme experiência e especialização.

