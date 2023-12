Quanto rende 10.000 reais na conta do Nubank?

A conta do Nubank é uma das contas digitais mais populares do Brasil, oferecendo uma série de vantagens aos seus clientes, como isenção de tarifas, saques gratuitos em caixas eletrônicos da rede Banco24Horas e rendimentos superiores à poupança.

Com a chegada do 13º salário e algumas bonificações, muitas pessoas conseguem acumular uma pequena quantia. Ela pode servir para trazer mais segurança financeira ou conquistar alguns ganhos materiais específicos.

Por isso, existe uma pergunta que precisa ser feita e respondida de modo prático e com seriedade.

Descubra quanto renderá os 10.000 reais na conta do Nubank dentro de curto, médio e longo prazo. Muita gente quer saber.

Quanto rende 10 mil reais na conta do Nubank?

A resposta depende de alguns fatores, como o prazo de investimento e a incidência do Imposto de Renda.

Rendimentos a curto prazo

A conta do Nubank rende 100% do CDI, que é um indicador que mede a rentabilidade dos títulos de renda fixa pós-fixados, como os certificados de depósito bancário (CDBs).

Ao ano, o CDI rende, em média, 12,15%. No entanto, esse rendimento é mensalizado, o que significa que, em média, a conta do Nubank rende 0,96% ao mês.

Portanto, um cliente que deposite 10 mil reais na conta do Nubank e o deixe rendendo por 30 dias, receberá um rendimento de R$ 74,41, já descontado o Imposto de Renda.

Veja também: Como funciona e quais as vantagens do “Shopping Nubank”

Rendimentos a longo prazo no Nubank

Se o cliente deixar o dinheiro render por um período mais longo, o rendimento será ainda maior.

Por exemplo, se um cliente depositar 10 mil reais na conta do Nubank e o deixar rendendo por dois anos, sem movimentação, o rendimento será de R$ 2.126,54, já descontado o Imposto de Renda.

Outros fatores que influenciam o rendimento

Além do prazo de investimento e da incidência do Imposto de Renda, outros fatores também podem influenciar o rendimento do dinheiro na conta do Nubank, como:

A taxa Selic: a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, e ela tem um impacto direto no rendimento dos investimentos de renda fixa. Se a taxa Selic subir, o rendimento do dinheiro na conta do Nubank também aumentará.

A inflação: a inflação é o aumento generalizado dos preços, e ela tem um impacto negativo no rendimento do dinheiro. Se a inflação aumentar, o poder de compra do dinheiro diminuirá, o que significa que o rendimento real do investimento será menor.

A conta do Nubank é uma opção interessante para quem busca um investimento de renda fixa com rendimentos superiores à poupança. No entanto, é importante considerar os fatores mencionados acima ao calcular o rendimento esperado do investimento.

Veja também: Nubank: como mudar o vencimento da fatura pelo celular