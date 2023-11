Conteúdo impróprio é a nova acusação do Instagram; entenda

Você é usuário de redes sociais? Costuma consumir conteúdo de outros perfis e também produz seus próprios materiais, mesmo que de forma casual a amadora? Então é importante estar por dentro do que vem acontecendo com a plataforma do Instagram.

O algoritmo do Instagram, uma das principais ferramentas de mídias sociais no mundo, está sob acusação de expor conteúdo adulto para os seus usuários. A seguir, continue lendo para saber mais informações sobre esta alegação.

Instagram está veiculando conteúdo impróprio? Entenda a acusação. / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Instagram acusado de veicular conteúdo impróprio? Entenda

Controlado pelo Grupo Meta, que também gerencia plataformas como Facebook, WhatsApp e Threads, o Instagram, com sua base de mais de 1 bilhão de usuários, é conhecido por seu foco no compartilhamento de fotos e vídeos, oferecendo uma variedade de recursos.

O reels, uma das funcionalidades-chave da plataforma, possibilita o compartilhamento de vídeos numa seção dedicada a esse tipo de conteúdo.

Adicionado recentemente ao Instagram, esta funcionalidade tem como objetivo permitir que os usuários visualizem vídeos alinhados com seus interesses, abrangendo áreas como esportes, moda, cultura, gastronomia e mais.

Jornal dos Estados Unidos aponta problemas na plataforma

No entanto, segundo o The Wall Street Journal, um dos mais importantes jornais dos Estados Unidos, testes realizados no algoritmo do reels apontam direcionamento para conteúdo adulto. O jornal conduziu experimentos com contas que seguiam apenas jovens influenciadores.

Os resultados destes testes revelaram exposição a conteúdos explícitos, incluindo vídeos de crianças e adultos em situações sexuais, além de anúncios de grandes marcas dos EUA.

Também foi possível notar uma presença significativa de seguidores adultos do sexo masculino nestas contas voltadas para jovens.

O Grupo Meta reagiu afirmando que estes testes representam uma experiência artificial, não condizente com o conteúdo habitualmente acessado pelos milhões de usuários diários do Instagram.

Meta respondeu às acusações da publicação

A empresa optou por não comentar sobre os critérios usados pelos algoritmos para agrupar vídeos de crianças, conteúdo sexual e anúncios. Um porta-voz declarou a implementação de novas ferramentas de segurança, visando dar aos anunciantes maior controle sobre a veiculação de seus anúncios.

Esta situação gerou preocupações adicionais, levando os testes a acompanhar os usuários interessados neste tipo de conteúdo de teor sexual, que envolve crianças e adultos. Como resultado, o algoritmo começou a sugerir conteúdos considerados perturbadores.

Entre as recomendações visualizadas, estavam aplicativos de namoro e campanhas publicitárias exibindo uma pessoa acariciando o rosto de uma boneca de látex em tamanho real, além de um vídeo mostrando uma jovem levantando a camiseta para expor o abdômen.

Neste experimento, anúncios de grandes empresas, como Disney e Walmart, foram veiculados ao lado de conteúdo considerado inadequado.

Instagram: mudanças recentes para competir com o TikTok

O Instagram foi lançado em outubro de 2010, fundado por Kevin Systrom e Mike Krieger. Inicialmente, a plataforma ganhou destaque pela sua proposta de compartilhamento de fotos, oferecendo aos usuários uma maneira fácil e rápida de editar e compartilhar imagens com filtros e legendas cativantes.

Em 2012, o Facebook adquiriu o Instagram, impulsionando ainda mais seu crescimento e sua integração com outras redes sociais. Hoje quem administra as plataformas, assim como o aplicativos de mensagens WhatsApp, é o grupo Meta.

Recentemente, o Instagram passou por várias atualizações e implementações de novos recursos. Entre as principais novidades, destaca-se a inclusão do reels, ferramenta que permite aos usuários criar e compartilhar vídeos curtos e criativos, similar ao formato popularizado pelo TikTok.

O Instagram tem investido em recursos de compras, integrando ainda mais a experiência de compra dentro da plataforma, possibilitando que usuários comprem diretamente de lojas e criadores de conteúdo que eles seguem.

Outra novidade relevante é a expansão do Instagram Live, permitindo que os criadores de conteúdo monetizem suas transmissões ao vivo por meio de estrelas, uma forma de gorjeta virtual dada pelos espectadores durante as transmissões.

A plataforma tem explorado maneiras de oferecer mais controle aos usuários sobre a visibilidade de seus conteúdos, introduzindo configurações de privacidade aprimoradas e ferramentas para limitar a exposição a determinados tipos de conteúdo.

Estas mudanças refletem a contínua evolução do Instagram para atender às necessidades e preferências dos seus diversos usuários ao redor do mundo.

