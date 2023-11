INSS: aposentados podem ter benefício extra aprovado; entenda

Não é de hoje que os beneficiários do INSS são afetados pelas oscilações do salário mínimo e aumento da inflação. Entretanto — poderá haver um possível aumento anualmente nos valores pagos aos brasileiros. Trata-se do adicional de 5% nas aposentadorias e pensões. Veja abaixo todos os detalhes da proposta.

Estes aposentados podem ser beneficiados

Trata-se de um Projeto de Lei de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS). Que visa encaminhar os beneficiários para mais benefícios referentes aos seus benefícios oriundos do INSS.

Propondo o aumento de 5% a cada cinco anos; para os aposentados e pensionistas. Portanto; a cada 10 anos haverá o aumento de 10% sobre o valor em si — totalizando o aumento de 10% em cima do salário.

Esta campanha irá unir vários sindicatos do Brasil a fim de conseguir obter a aprovação da proposta. Portanto — espera-se que a proposta seja aceita; a fim de ser possível obter mais recursos oriundos do INSS para estes brasileiros. O intuito principal do programa é conseguir sanar a desigualdade em razão do aumento da inflação e a variação do salário mínimo. Que acaba não rendendo como deveria.

O valor elevado ainda não será visto neste ano de 2024. Lembrando que ainda está sendo levado pelos corredores do Parlamento; por esse motivo tudo indica que o mesmo só fique redondo no início de 2025. Lembrando que ainda está contando com a aprovação da maioria dos parlamentares.

Mas já será incidência do valor do salário mínimo de 2024. Portanto, o percentual elevado será em cima do salário mínimo vigente. Podendo ser do ano de 2024/25; de acordo com o período cujo o PL será aprovado.

Afinal, quais os benefícios da proposta?

Esta proposta conta com uma série de benefícios. Porque irá aumentar o salário mínimo dos beneficiários do INSS em até 5%. Acarretando em um aumento significativo do valor do salário dos beneficiários.

Além disso — irá garantir o poder de compra dos beneficiários do INSS. Haja vista que algumas cidades brasileiras; principalmente oriundas do interior — possuem como renda principal os valores referentes ao benefício dos aposentados e pensionistas do INSS.

Sendo possível ter um planejamento financeiro mais eficaz e de qualidade; permitindo que os brasileiros tenham mais sustentação em suas vidas. Não se sabe ao certo quando o mesmo será aprovado; em razão de alguns detalhes técnicos — o benefício ainda não passou pelas respectivas aprovações.

Portanto — é necessário ficar atento quanto a estes detalhes importante. Ademais; basta aguardar as novas notícias referentes aos adicionais oriundos do INSS.

