Não é de hoje que muitos brasileiros sonham em terem a sua casa própria. A Caixa Econômica Federal anunciou uma grande novidade que promete dar a oportunidade a milhares de brasileiros. Através do leilão da Caixa — dezenas de imóveis sairão por preço de ‘banana’, sendo vendidos por até R$ 80 mil. Veja abaixo todos os detalhes e como participar.

Novo leilão de casas da Caixa promete descontos de até 90% | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Caixa anuncia grande novidade para brasileiros

Neste último mês, a Caixa Econômica Federal — anunciou o leilão de dezenas de imóveis. Com descontos dignos de Black Friday, podendo chegar até 90% de descontos em vários imóveis.

O certame irá contar com aproximadamente 800 imóveis. Reunindo casas, terrenos e pontos comerciais. Os lances são a partir de R$ 3 mil. Alguns desses produtos de leilão estarão com descontos de quase 100%.

Estes itens estarão sendo vendidos em todo o Brasil, dando a oportunidade de todos os brasileiros participarem. Podendo abranger todos os tipos de perfis e bolsos. Com casas já feitas e em padrão americano por até R$ 80 mil.

O leilão irá funcionar em duas etapas. A primeira aconteceu nesta última sexta-feira, 17, a segunda já está marcada para o dia 5 de dezembro.

Durante este período é possível verificar os itens leiloados a fim de preparar uma proposta. A participação é válida tanto para Pessoas Físicas como Jurídicas.

Leia mais: Novo leilão de casas e apartamentos permite usar o FGTS com desconto de 59%

Afinal, como participar do leilão?

É bem simples — o Leilão da Caixa Econômica Federal irá acontecer de maneira totalmente online. Os lances foram encerrados no dia 7 de novembro. Entretanto, é válido lembrar que haverá novas rodadas futuras.

Os lances foram igualitários, entre PF e PJ. Os compradores foram orientados pelos especialistas da instituição a verificarem corretamente os imóveis antes de realizarem os pagamentos.

Lembrando que no caso de débitos como IPTU, etc. A responsabilidade será do banco. A Caixa está oferecendo descontos para quem procurar carta de crédito exclusiva na instituição financeira.

Além disso — alguns clientes podem optarem pelo financiamento durante o leilão dos imóveis. Para isso é necessário entrar em contato com uma agência Caixa — a fim de verificar as opções disponíveis e disponibilidade de vagas nos leilões.

Lembrando que os itens leiloados são oriundos de financiamentos não pagos — na qual o Banco acaba pegando o imóvel de volta e leiloando para terceiros; a fim de cobrirem o prejuízo em si. Ademais, basta aguardar as próximas etapas do leilão. A Caixa sempre realiza leilões anuais.

Sendo eles de imóveis e automóveis. Os leilões são uma ótima oportunidade de aquisição de bons itens por preços pequenos e com descontos de até 95% do valor original dos produtos leiloados.

Veja mais sobre o assunto

Leia mais: Nubank libera pagamento por Pix e você só paga depois