Saque EXTRA de R$ 300 do Bolsa Família liberado

Boa notícia — os beneficiários do Bolsa Família podem receber neste mês de novembro até R$ 300 referente a adicionais do programa. Uma grande parcela desses beneficiários terão direito a aproximadamente duas somas de adicionais — totalizando quase R$ 500. Veja abaixo todos os detalhes e quem tem direito.

Adicional de R$ 300 é confirmado

O Bolsa Família é um dos programas sociais de maior importância para o Brasil. Através dele os beneficiários têm acesso a uma série de benefícios dignos de programas privados de auxílio.

É possível receber todos os meses o valor fixo de R$ 600. Somado com adicionais que podem elevarem o valor do benefício para mais de R$ 1 mil. Trata-se da possibilidade de somar os adicionais e um outro programa social — o Vale-Gás.

Portanto — neste mês de novembro não será pago o Vale-Gás. Mas no mês de dezembro será debitado em conta. As famílias que tiverem crianças entre zero e seis anos; irão ter direito ao benefício chamado de Primeira Infância.

Trata-se de um adicional que dá direito a família R$ 150 per capita dentro desses critérios. O limite é de até duas crianças. O adicional confirmado já será pago para as famílias neste mês de novembro.

Além disso — de acordo com a quantidade dos membros do grupo familiar, os brasileiros podem receberem ainda mais recursos. Sendo pagos R$ 50 para gestantes, lactantes e outros membros presentes com idade de até 18 anos.

Faça isso para não ser suspenso do Bolsa Família

A verdade é que milhões de brasileiros estão sendo suspensos do Bolsa Família. Tudo isso por alguns erros que estão sendo cometidos que podem facilmente serem descartados; tudo por falta de conhecimento e atenção por parte dos benefícios.

Renda per capita: a renda per capita para recebimento do Bolsa Família é de R$ 218. Portanto — caso o grupo familiar tenha uma renda elevada acima desse valor, terá o benefício bloqueado.

Atualização: caso os dados do CadÚnico não estejam devidamente atualizados, os beneficiários serão suspensos do benefício.

Vacinas e critérios: caso os integrantes do grupo familiar, principalmente crianças; não estiverem com o seu caderno de vacinação atualizados — a família será suspensa do programa.

Entretanto, há uma lei de proteção aos beneficiários do Bolsa Família. Garantindo um período de recebimento do benefício durante dois anos, até que haja a devida estabilidade financeira. Podendo retornar ao programa a qualquer momento.

Portanto — para este ano de 2024, a fiscalização do Bolsa Família será muito mais rígida. Sendo de suma importância a regularização e atualização dos dados constantemente para evitar falhas no recebimento do programa.

