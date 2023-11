Por que morar em condomínio ficará mais caro com Reforma Tributária?

Há poucos dias houve a aprovação da reforma tributário pelo Senado Federal e com isso, surgiram várias dúvidas em relação ao real impacto dela na vida das pessoas e um dos setores que mais devem ser impacto será os de serviços, com isso, quem mora em condomínio deverá sofrer com o aumento substancial das taxas, entenda o que de fato deve acontecer e qual a previsão de aumento.

Saiba o que muda para quem mora em condomínio após a reforma tributária | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Taxas devem aumentar bastante

A principal preocupação da maioria dos brasileiros é em relação às taxas, sobretudo, de condomínio, elas devem subir algo em torno de 2,10% a 6,50%. A porcentagem exata ainda é incerta, mas acredita-se que de fato irá subir.

Pois como a nova reforma terá impactos significativos no setor de serviços, então a prestação dos serviços de vigilância, limpeza e segurança dos locais também deve ficar mais caro e quem pagará a “conta” serão os moradores.

Todavia, por outro lado, há especialistas que acreditam que a reforma poderá reduzir custos para as empresas que prestam serviços, pois será possível “resgatar” uma parte do valor pago no imposto para adquirir insumos e energia elétrica. Então, os custos poderiam até serem reduzidos.

O aumento pode ser compensado em outras reduções

Os especialistas salientam que mesmo que ocorram aumentos, é possível compensar com a redução tributária em outros itens, então, a reforma basicamente não deve aumentar os impostos e sim distribuí-los de uma maneira melhor, o que tornará a conta final mais equilibrada.

Todavia, ainda há várias questões que estão sem uma resposta, como a taxa que será cobrada, anteriormente, estava prevista ficar em 25%, todavia, é possível que ela aumente e seja fixada em 27,5%.

Mas no momento, enquanto o relator da proposta não se pronunciar, tudo isso ainda ficará incerto, mas é quase que certeza que quando a reforma entrar em vigor, haja vários ajustes em diversos negócios, até mesmo nos condomínios.

Vantagens de morar em condomínio

Para quem sempre gosta de ter um convívio mesmo que superficial com os vizinhos, morar em um condomínio acaba sendo uma excelente saída, além disso, é possível ter uma segurança a mais, o que evita vários riscos.

Outro ponto interessante é a infraestrutura que é disponibilizada para os moradores, que acabam tendo uma maior qualidade de vida, já que nestes espaços sempre há áreas como academias, salão de jogos e local para confraternizações.

Por fim, as taxas que são baixas em relação aos benefícios acabam atraindo mais pessoas para morar nestes locais.

