Quem trabalhar nestas 12 carreiras será supervalorizado no futuro

A meta de qualquer pessoa sem dúvida alguma é alcançar a tão sonhada estabilidade no trabalho, com isso, ter um plano de carreira bem arquitetado e com isso, conseguir o emprego dos sonhos, com bons salários e trabalhando pouco. Então, para isso é preciso escolher alguma das profissões que serão super valorizadas em um futuro próximo, confira as 12 principais e dê um upgrade em seu currículo o quanto antes.

Arquiteto e Engenheiro

Quem diria que em um futuro tão próximo duas profissões iriam precisar uma da outra, principalmente agora, onde há a interseção entre os dois trabalhos. Um realiza a projeção e o outro coloca em prática o que foi desenhado. Então, acredita-se que as duas profissões serão bem valorizadas nos próximos anos.

Gestor de sustentabilidade

Em um contexto onde todas as grandes empresas se preocupam com os impactos causados à natureza, é de suma importância ter em seu time um gestor de sustentabilidade, pois ele que realiza essa análise e coloca em prática planos de ações para melhorar neste sentido, a fim de promover uma harmonia entre o negócio principal da empresa e o ambiente.

Geneticista

Este profissional é responsável por realizar a manipulação e a modificação dos genes de vários seres vivos, como animais, plantas e os próprios humanos. É graças a ele que fatores inerentes à genética conseguem ser melhores, por conta disso, a profissão possui um grande potencial.

UX Designer

Seguindo a ideia que todos julgam o livro pela capa, o UX Designer aparece para não deixar que o cliente julgue um site ou um negócio pela aparência do seu site, por exemplo. Então, ele é responsável por cuidar da aparência de vários produtos de uma empresa, como sites, serviços e qualquer outro setor que tenha ligação com o cliente.

Gestor de resíduos

Na mesma pegada do gestor de sustentabilidade, encontra-se o gestor de resíduos, sobretudo, focado nas empresas que mais lançam resíduos no meio ambiente. Então, sua função é conseguir encontrar o melhor caminho aos detritos eliminados pela organização.

Desenvolvedor de softwares

Já o desenvolvedor de softwares possui uma função bem interesse, ele é responsável por criar vários sistemas e aplicações que estão contidas na vida de todas as pessoas, praticamente, todo negócio precisa de um profissional do gênero. Por isso, há uma grande expectativa pela valorização dele.

Analista de Big Data

Com o acesso constante dos usuários à internet, é normal que milhões de informações sejam lançadas aos servidores e isso já está atingindo proporções gigantescas e é neste sentido que entra a função do analista de Big Data, pois ele possui a função de tratar os dados que são gerados por grandes organizações.

Especialista em Segurança da Informação

E com tantos dados circulando na internet, é preciso que haja alguém com a capacidade de cuidar da segurança de tudo isso e é neste momento que entra o especialista em segurança da informação, basicamente, ele tem o papel crucial de fazer com que todas as informações sensíveis estejam seguras.

Para um negócio existir é preciso que ele esteja na internet

Portanto, a maioria das profissões que terão um grande ápice nos próximos anos são inerentes à web e a sofisticação dos seus sistemas, com isso entram analistas de marketing, gestores de tráfego e até mesmo profissionais que utilizam a IA para auxiliar nas tarefas do cotidiano.

O melhor disso tudo é que a maioria das profissões ainda demandam vários profissionais qualificados, então, para quem ainda tem interesse, é possível começar a se especializar ainda hoje para concorrer nas vagas que irão surgir.

