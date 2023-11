Como reduzir a conta de energia elétrica mesmo com ar-condicionado

Nos últimos dias uma grande parte do Brasil está passando por momentos de calor intenso, o que obriga que quem tem, utilize o ar-condicionado, pois o aparelho surge como um “salvador da pátria” na luta incansável em prol de amenizar as altas temperaturas. Contudo, utilizar o aparelho todos os dias pode aumentar a conta de energia em mais de 50%, portanto, confira dicas de como economizar mesmo nesta época tão quente.

Aproveite ao máximo a eficiência do aparelho

Para quem não sabe, o ar-condicionado funciona retirando o calor do ambiente e expulsando para fora o ar quente, então, caso este processo não seja facilitado, o aparelho terá uma dificuldade maior em realizá-lo, o que pode causar um aumento exorbitante na conta de energia.

Então, uma das primeiras dicas é deixá-lo ligado apenas quando o ambiente tiver pessoas presentes, além disso, evite ligá-los quando as janelas estiverem abertas, pois isso acaba permitindo a entrada de ar quente, o que gastará mais energia para que o ar consiga ser resfriado.

E para que a eficiência do aparelho seja aproveitada ao máximo, é importante sempre limpar os filtros, pois essa simples atitude contribui para uma troca de calor eficaz e um menor gasto de energia, o que terá por consequência uma grande economia de energia.

Qual a temperatura ideal?

Além disso, é interessante que a temperatura seja condizente com o momento em questão. Geralmente, uma temperatura que fique entre 24°C e 25°C já consegue gerar uma grande sensação de conforto.

É interessante evitar sensações térmicas menores, pois isso acaba elevando ainda mais os custos mensais para que o usuário use o ar-condicionado. Embora seja tentador deixar o ambiente com uma temperatura bastante baixa, isso pode acabar comprometendo as finanças no final do mês.

Para ajudar, a pessoa pode utilizar sensores que ajudam no controle da temperatura do local, eles são chamados de termostatos inteligentes, já que eles conseguem se adequar ao ambiente e ter uma grande eficiência energética.

Dicas para economizar mais energia

Para ter uma redução significativa ao fim do mês é interessante que uma série de medidas sejam tomadas, como desligar as luzes sempre que se retirar de um ambiente e não deixar aparelhos conectados na tomada, mesmo que desligados.

Nunca coloque roupas na parte traseira da geladeira, isso dificulta o funcionamento dela, o que acaba gastando ainda mais energia.

Por fim, sempre una o útil ao agradável, por exemplo, ao lavar roupas, não lave todos os dias, espere juntar uma quantidade significativa, para que faça sentido o gasto de energia.

