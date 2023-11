Não é de hoje que o celular se tornou o “melhor amigo do homem”. Seu uso vai além de fins profissionais, se tornando indispensável em todas as horas — inclusive na hora de ir ao banheiro. Entretanto, levar o dispositivo para o banheiro pode representar sérios riscos à saúde. Veja abaixo todos os detalhes e quais os riscos que isso pode acarretar.

Você leva seu celular ao banheiro? O PERIGO ESTÁ NAS SUAS MÃOS | Foto de Artur Łuczka na Unsplash

Exposição de bactérias

No banheiro há um alto índice de bactérias presentes no local. No vaso sanitário, pia, etc. Em todos os lugares do espaço há uma série de bactérias prontas para tomarem posse de alguma parte do corpo ou objeto ali presente.

Portanto, levar o celular para o banheiro — acaba expondo o dispositivo a essas bactérias. Logo, após colocar o celular no rosto para atender uma ligação; pode acabar sendo uma ponte entre as bactérias e o corpo.

Para evitar esse tipo de problema, é importante manter o dispositivo longe desses lugares que podem ser prejudiciais para à saúde. E por fim: é de suma importância sempre estar lavando bem as mãos para evitar que haja possíveis contaminações.

Leia mais: Controle da dieta: sinais indicam que é hora de parar de comer (não falha)

Risco de hemorroidas

Por mais duvidoso que seja, ficar muito tempo sentado com o celular na mão acaba provocando hemorroidas. Isso porque durante o uso do vaso sanitário, o usuário acaba ficando em uma posição curvada usando o celular.

Enquanto isso — acaba fazendo uma pressão para realizar a evacuação das fezes. Essa ação conjunta acaba provocando sérios riscos de hemorróidas em razão da posição do utilizador.

Portanto, por mais que pareça uma simples visita nas redes sociais — pode acabar acarretando em sérios problemas de saúde. É importante não abusar do uso do dispositivo móvel.

Problemas nas costas

E outro problema bastante corriqueiro que pode surgir são problemas nas costas. Dores nas costas e uma coluna mal posicionada. Isso em razão dos momentos prolongados realizando o uso do dispositivo celular no banheiro.

Para amenizar os efeitos, é recomendado o uso de um pequeno banco para apoiar os pés. Isso ajuda a manter uma coluna ereta e com isso manter uma boa flexão da coluna. Acarretando em uma postura mais natural e a coluna mais estabilizada.

Portanto, estes são alguns problemas recorrentes do uso do celular no banheiro. É importante evitar este uso por alguns momentos a fim de obter mais segurança e mais benefícios à saúde. Minutos no celular podem acarretar em dias e anos de sofrimento.

Veja mais detalhes sobre o assunto

Leia mais: Memória de elefante: 10 exercícios para aumentar a sua