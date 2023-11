Brevemente estará disponível para todos os aposentados e pensionistas uma ferramenta que será capaz de bloquear os empréstimos consignados. É uma medida que será usada para evitar que haja fraudes e transações sem o consentimento do beneficiário. Veja abaixo todos os detalhes.

Empréstimo consignado do INSS; veja se dá para bloquear | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Consignado do INSS conta com nova ferramenta

Estima-se que mais da metade dos beneficiários do INSS aptos para o consignado do INSS estão com contratos ativos em diversos bancos brasileiros. O empréstimo consignado é uma modalidade muito desejada em razão dos seus juros reduzidos e quantidade extensa de meses para pagamento.

A ferramenta conta com uma opção muito interessante — o bloqueio do consignado do INSS. De semelhante modo ao bloqueio existente nos aplicativos bancários para pagamentos por aproximcação.

Será possível bloquear e desbloquear a realização e consulta de empréstimo consignado. Caso o beneficiário não tenha desejo de realizar o empréstimo — poderá bloquear qualquer chance do mesmo ser feito.

Isso através do site ou aplicativo. Com isso — evita que terceiros ou criminosos acabem realizando contratações sem suas respectivas permissões. A ferramenta está em testes e será disponibilizada brevemente.

Caso o beneficiário decida posteriormente realizar um empréstimo consignado, poderá fazer isso de maneira totalmente facilitada. Mas antes é necessário ir novamente no aplicativo/site e realizar o desbloqueio da modalidade.

Leia mais: Calendário INSS novembro; programe-se com as datas certas

Afinal, como usar a ferramenta?

A ferramenta ainda não está disponível para todos os beneficiários do INSS. Ainda está em fase de testes e deverá ser entregue aos cidadãos brevemente — nos primeiros meses de 2024.

Entretanto, seu acesso será através do site/aplicativo Meu INSS. Na qual o beneficiário poderá realizar uma série de ações no aplicativo, a fim de aumentar ainda mais a sua segurança.

Dentro do aplicativo deverá buscar pela categoria de permissões e posteriormente empréstimo consignado. Então, marcar a opção de “Não”. Por mais que haja algumas alterações, o padrão segue o mesmo.

Este acesso deverá ser feito pelo titular do benefício. Caso contrário, não será possível alterar qualquer informação dentro do sistema. Para fazer login no aplicativo é necessário estar com o número do CPF e senha cadastrada.

Portanto — tudo indica que esta ferramenta irá reduzir bastante os índices de golpes envolvendo o tão popular consignado do INSS. Ainda mais agora que a taxa do consignado do INSS ficara estagnada em até 1,84%. Aumentando a possibilidade de criminosos tentarem fraudar golpes.

Logo, para evitar isso é necessário que o beneficiário sempre se atente as informações oficiais do órgão; evitando cair em conversas de desconhecidos e assim protegendo sempre o seu benefício.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Precisa de uma renda extra? Veja como economizar de forma fácil