Banco que compra empréstimo consignado existe; veja qual

Você sabia que é possível vender sua dívida de empréstimo consignado para outra instituição financeira? Mas como fazer isso? E quais as vantagens?

Descubra qual instituição financeira adquire dívidas de empréstimo consignado de maneira segura, transparente e descomplicada.

Continue a leitura para compreender o processo de portabilidade e como vender sua dívida consignada, aproveitando as vantagens oferecidas por essa facilidade.

Descubra como vender sua dívida no consignado e quais as vantagens/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Consignado: vantagens atraem servidores e beneficiários do INSS

O empréstimo consignado, amplamente utilizado por servidores públicos e beneficiários do INSS, caracteriza-se pela dedução automática das parcelas diretamente do contracheque ou benefício, antes mesmo do depósito salarial.

Devido à certeza de pagamento das parcelas, esta modalidade de empréstimo apresenta um risco quase zero de inadimplência para as instituições financeiras. E isso possibilita a oferta de prazos mais extensos e taxas de juros mais baixas e atraentes, quando comparadas a outras modalidades de crédito.

A quem se destina o empréstimo consignado? Servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e trabalhadores com carteira assinada podem acessar essa modalidade.

É possível vender sua dívida no consignado?

Sim, a portabilidade de consignado possibilita a transferência da dívida para outra instituição financeira, permitindo a obtenção de condições mais vantajosas, como taxas de juros reduzidas, prazos estendidos ou parcelas menores.

Este direito do consumidor, respaldado pelo Banco Central, pode ser exercido a qualquer momento, sem custos adicionais.

Quais os passos para vender a dívida consignada?

Realizar uma pesquisa de ofertas disponíveis no mercado, comparando taxas de juros, prazos e parcelas oferecidos por diferentes instituições financeiras é o primeiro passo.

Em seguida, acessar o extrato de empréstimo consignado, disponível no portal Meu INSS, para obter informações sobre saldo devedor, número do contrato, taxa de juros, prazo e parcelas.

Posteriormente, enviar o extrato do contrato para a instituição desejada, verificando a proposta de crédito com as novas condições.

Com a aprovação da portabilidade, assinar o novo contrato com a instituição adquirente e autorizar o desconto das novas parcelas no contracheque ou benefício do INSS.

Quais as regras para a venda de dívidas consignadas?

As normativas estão dispostas na Resolução n.º 4.393/13 do Banco Central. Entre as principais, podemos destacar a transferência, que só pode ocorrer entre instituições conveniadas com o órgão pagador, sendo necessária a autorização expressa do segurado.

Além disso, valores e prazos da nova instituição não podem exceder os valores e prazos remanescentes na data da transferência.

Quais os benefícios da venda de dívidas consignadas?

A operação pode resultar em benefícios significativos, como a redução da taxa de juros, ampliação do prazo de pagamento, liberação da margem consignável e a possibilidade de obter um valor de “troco” que pode ser utilizado para quitar outras dívidas, investir ou realizar projetos pessoais.

Diferença entre refinanciamento e venda de dívidas consignadas? O refinanciamento ocorre quando a renegociação é feita com a mesma instituição que concedeu o empréstimo, enquanto a venda de dívidas envolve a transferência para outra instituição com condições mais favoráveis.

Vantagens de vender a dívida para um banco: A transferência proporciona acesso a taxas de juros mais competitivas, prazos de pagamento flexíveis e a possibilidade de receber um valor extra, proporcionando maior flexibilidade financeira.

