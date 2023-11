Quando uma dívida atrasada pode sujar o nome?

Compreender as diferenças entre uma dívida negativada e uma conta em atraso é muito importante para aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Mas você sabe quando a dívida atrasada pode sujar o nome?

Ambas as situações podem exercer impacto adverso no seu histórico de crédito e na sua capacidade de adquirir crédito ou cartões no futuro.

No entanto, elas têm ramificações distintas, razão pela qual é fundamental conhecer suas definições e repercussões específicas nas finanças pessoais. A seguir, continue lendo para entender todas as diferenças entre dívida negativada e conta atrasada.

Nome sujo: quando isso pode acontecer?

Uma dívida negativada se concretiza quando não se efetua o pagamento de uma dívida dentro do prazo estipulado.

Em decorrência deste atraso, a empresa procede com a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, isto é, a inserção no cadastro de maus pagadores.

Isto pode desencadear várias implicações, como débitos sendo descontados da conta bancária sem aviso prévio, redução do seu score de crédito e dificuldades em obter empréstimos ou financiamentos no futuro.

O que implica ter uma conta atrasada?

Ter uma conta atrasada significa que existe uma dívida não quitada dentro do prazo, mas que ainda não resultou em negativação.

A empresa buscará negociar com o devedor e enviará notificações alertando sobre o potencial registro negativo em seu nome.

No entanto, antes da negativação efetiva, ainda existe a oportunidade de quitar a dívida e evitar esse desdobramento.

Qual a diferença entre dívida negativada e conta atrasada?

Uma conta em atraso corresponde simplesmente a uma despesa que não foi quitada dentro do prazo especificado.

Normalmente, isto não acarreta em consequências imediatas para o histórico de crédito, mas acarreta em juros e multas por atraso, acrescentando ao montante total a ser pago.

Enquanto a dívida negativada conduz à inclusão do CPF nos registros de inadimplência, uma conta atrasada representa apenas uma pendência, ainda não tendo gerado negativação.

Como identificar se minha dívida está atrasada ou negativada?

A maneira mais simples de averiguar se há uma dívida negativada ou atrasada é por meio da consulta ao CPF em instituições de proteção ao crédito, tais como Serasa, SPC ou Boa Vista SCPC.

Consultar junto à Receita Federal e averiguar a situação do CPF é também uma prática recomendada, permitindo corrigir irregularidades de maneira mais célere.

Qual o prazo para que uma dívida seja negativada?

O tempo necessário para uma dívida ser negativada pode variar, dependendo da empresa e do valor do débito. Geralmente, caso a dívida não seja quitada até 30 dias após o vencimento, a empresa pode optar por negativá-la.

No entanto, é importante ressaltar que, antes de proceder à negativação, as empresas costumam tentar estabelecer contato com o devedor por meio do número de telefone registrado, mensagens de texto (SMS) e até aplicativos de mensagens.

De acordo com a legislação, a empresa é obrigada a comunicar ao devedor sobre a negativação, o que faz com que algumas credoras optem por enviar notificações por carta ao endereço registrado.

A dívida negativada pode prescrever?

Sim, é possível que uma dívida negativada prescreva. Consoante o Código de Defesa do Consumidor (CDC), após 5 anos de inclusão do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, as empresas credoras são obrigadas a excluí-lo do registro.

Quando o nome é retirado dos órgãos de proteção ao crédito, isso caracteriza a prescrição da dívida. Contudo, é crucial compreender que a prescrição não implica na quitação da dívida, que ainda poderá ser cobrada, mas não resultará na negativação do nome do devedor pela mesma dívida.

Quais as consequências de não pagar uma conta atrasada?

Quando não se efetua o pagamento de uma conta atrasada, a primeira repercussão é a incidência de juros e multas sobre o valor da conta.

Com o passar do tempo, o nome do devedor pode ser negativado, desencadeando outras complicações, como a impossibilidade de obtenção de crédito bancário e financiamento.

Se o indivíduo detém cartões de crédito, corre o risco de perder o limite ou ter seus cartões bloqueados. Além disso, enfrenta dificuldades em acessar empréstimos pessoais e consignados.

Diversas empresas empregam serviços de telemarketing que efetuam inúmeras chamadas diárias ao devedor e até contatam as pessoas indicadas como referência.

Existem implicações legais associadas às dívidas negativadas?

Sim, há implicações legais envolvidas quando se trata de dívidas negativadas. Uma das repercussões legais é a possibilidade de a dívida negativada resultar em uma ação judicial contra o devedor.

Os credores podem recorrer a medidas legais para recuperar o valor devido, incluindo ações judiciais e a penhora de bens.

Uma medida frequentemente adotada é o protesto da dívida, no qual a empresa registra a dívida em um cartório, tornando o nome e o CPF do devedor públicos até que a dívida seja quitada.

Como prevenir atrasos nas contas?

Para evitar atrasos no pagamento de contas, algumas estratégias podem ser adotadas:

Organização e Planejamento:

Mantenha um calendário ou utilize aplicativos de gerenciamento financeiro para acompanhar as datas de vencimento das contas.



Orçamento:

Elabore um planejamento financeiro mensal, identificando despesas fixas e variáveis, reservando uma quantia para quitar as contas prioritárias.



Débito Automático:

Configure pagamentos automáticos para as contas fixas, como água, luz e internet, reduzindo o risco de esquecer o vencimento.



Alertas de Pagamento:

Muitos bancos e aplicativos oferecem serviços de alerta por e-mail ou mensagem de texto para lembrar sobre prazos de pagamento.



Priorize as contas:

Priorize o pagamento das contas essenciais, como aluguel, energia elétrica, água e alimentação, evitando a falta de serviços essenciais.



Negociação:

Em caso de dificuldades financeiras, entre em contato com os credores para negociar parcelamentos ou renegociações antes do vencimento da conta.



Reserva de emergência:

Mantenha uma reserva financeira para imprevistos, a fim de cobrir despesas inesperadas sem prejudicar o pagamento das contas fixas.



Redução de despesas:

Analise seu orçamento para identificar despesas supérfluas e considere reduzi-las para alocar mais recursos ao pagamento das contas.



Receitas extras:

Busque formas de gerar uma renda adicional, como trabalhos temporários, freelancers ou vendas de itens não utilizados.

Estas estratégias auxiliam na organização financeira e na prevenção de atrasos no pagamento de contas.

Como a dívida negativada afeta o histórico de crédito?

A existência de uma dívida negativada pode obstruir a obtenção de crédito, visto que constitui uma marca negativa no histórico financeiro do devedor.

Entre as consequências, podemos destacar as dificuldades em acessar crédito no mercado, uma vez que os credores consideram o histórico de inadimplência ao analisar solicitações de empréstimos ou financiamentos.

A inclusão de uma dívida como negativa reduz a pontuação de crédito do indivíduo, tornando mais complexa a obtenção de empréstimos e financiamentos no futuro.

