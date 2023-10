No mundo da nova era digital, a espionagem cibernética deixou de ser um mero roteiro cinematográfico para se tornar uma ameaça real e constante para qualquer pessoa que utilize dispositivos eletrônicos. E se você, como a maioria das pessoas do planeta, utiliza um celular, tem motivos o suficiente para ficar preocupado. No entanto, de acordo com especialistas, existem maneiras para evitar que a espionagem chegue ao seu aparelho. Continue a leitura a seguir e aprenda como.

Tem alguém espionando seu celular e você não faz ideia disso. — Foto: Reprodução / Freepik

Um espião em suas mãos

No mundo atual, a espionagem digital deixou de ser um enredo de filmes de espionagem e tramas governamentais para se tornar uma ameaça real e constante para qualquer pessoa que utilize dispositivos eletrônicos.

É um tema que merece nossa atenção e cuidado, afinal, quem desejaria ter sua privacidade invadida por um aplicativo espião? Especialistas afirmam que a ameaça é real, e ao continuar esta leitura você não apenas conhecerá as práticas mais comuns como a melhor maneira de se proteger desse tipo de invasão.

Espionagem digital: o perigo invisível que ronda os seus dispositivos

Esses aplicativos espiões, conhecidos como spyware, podem se disfarçar habilmente no seu dispositivo, passando despercebidos.

Uma vez instalados, eles podem ativar o microfone e a câmera remotamente, acessar fotos e vídeos, além de interceptar chamadas telefônicas e mensagens. A questão que se coloca é: como podemos nos proteger?

Aprenda 5 medidas de proteção

Evite o spyware – Evitar o spyware começa com práticas simples, como não abrir links ou programas enviados por pessoas desconhecidas. Desconfiança é a palavra de ordem nesse caso. Tenha cautela e só abra o que for seguro;

Adote um antivírus – Baixar um antivírus no seu dispositivo pode ser um escudo contra o spyware. Além de sinalizar links ou aplicativos não confiáveis, alguns antivírus permitem configurar um código específico para baixar e instalar novos programas, o que é uma camada adicional de segurança;

Cautela ao emprestar o celular – O simples ato de emprestar dispositivos pode ser arriscado, pois alguém pode instalar aplicativos maliciosos sem o seu conhecimento. Portanto, é aconselhável evitar emprestar o seu celular a terceiros;

Proteja com senhas – Estabelecer uma senha para desbloquear o seu dispositivo é uma barreira extra contra invasões.

Veja como configurar uma senha no seu aparelho:

No iPhone , vá em “Ajustes”, encontre a opção “Código”, “Touch ID e Código” ou “Face ID e Código”, e ative ou altere a senha.



, vá em “Ajustes”, encontre a opção “Código”, “Touch ID e Código” ou “Face ID e Código”, e ative ou altere a senha. Em dispositivos Android, vá para “Configurações”, acesse o menu de “Segurança” e, em seguida, clique em “Bloqueio de Tela” para atribuir um PIN.

Detectando uma espionagem

Detectar a presença de spyware no seu dispositivo pode ser um desafio, já que esses aplicativos tendem a se ocultar. No entanto, é possível tomar medidas para identificá-los:

Verifique a lista de aplicativos no menu de configurações do seu dispositivo. Se houver algo suspeito, é hora de investigar;



Revise as permissões de aplicativos. Se notar que um aplicativo tem acesso indevido ao microfone, câmera, fotos ou localização, desinstale-o imediatamente;



Observe qualquer consumo anormal de dados, diminuição da vida útil da bateria ou ativações não autorizadas de recursos, como 4G e Bluetooth.

As implicações legais

É importante ressaltar que a espionagem digital é ilegal na maioria dos casos. A Lei 9296/96 estabelece como crime a interceptação de comunicações sem autorização judicial, com penas que variam de dois a quatro anos de prisão, além de multa. Existem exceções, como a monitorização de filhos menores de 18 anos e o uso de dispositivos corporativos.

Outra lei relevante é a Lei Carolina Dieckmann (Lei 12.737/2012), que pune a violação de dispositivos de segurança com pena de detenção e multa. Essa lei abrange ações como obtenção, adulteração ou destruição de dados sem autorização do titular do dispositivo.

Fui espionado, e agora?

Se você suspeita que foi vítima de espionagem digital, existem medidas a serem tomadas. Primeiramente, procure um profissional da área técnica para coletar evidências, evitando que elas sejam destruídas. Em seguida, consulte um advogado para entender as opções legais disponíveis.

Em casos de violação da lei, é possível acionar a polícia para iniciar uma investigação criminal e buscar reparação por danos morais.

A espionagem digital é uma ameaça real que pode afetar qualquer pessoa, independentemente de sua idade, profissão ou estilo de vida. Adotar medidas de proteção e estar ciente das implicações legais é fundamental para preservar a sua privacidade e segurança no mundo digital em constante evolução.

*Com informações do Uol.

