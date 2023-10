Precisa de emprego? 15 profissões que facilitam arrumar um

No momento de buscar emprego, é importante ser estrategista e optar por uma profissão onde o mercado de trabalho está aquecido, já que ao buscar um emprego para uma determinada área que encontra-se em constante crescimento, as chances de ter êxito e conseguir um bom salário são bem grandes. Portanto, confira as 15 profissões que maximizam as chances de arrumar um emprego.

Profissões que estão no topo quando o assunto é conseguir emprego

TI

O profissional formado em tecnologia da informação, quanto mais qualificado ele for, mais emprego ele terá. Já que na atualidade, qualquer outra profissão precisa que haja um profissional de TI para auxiliar. Portanto, ao se formar nessa área, a chance de arrumar um emprego é quase total.

Medicina

Já outra profissão que garante um emprego fácil é medicina, pois até médicos novos e veteranos têm seus devidos espaços, já que a área sempre precisa de mais demanda. Embora o curso seja tão concorrido, os salários e as oportunidades de empregos seguem a mesma linha.

Direito

Onde é direito e medicina, o que basta é se formar. Pois ao ter um diploma desta categoria, as chances de conseguir um emprego são gigantes, pois os ramos do direitos estão se diversificando cada vez mais.

Administração

Um dos cursos mais subestimados por todos é administração, entretanto, é um dos cursos onde o emprego é mais fácil de se arrumar após a formação. Uma vez que toda empresa necessita de um administrador, não importa a área de atuação.

Logística

O setor de logística também está em grande crescimento, já que o mercado de distribuição encontra-se em um crescimento gigante. Portanto, para bons profissionais do setor, sempre haverá emprego.

Ministrar aulas também é uma ótima opção

Licenciaturas

Vale lembrar que os cursos para ministrar aulas também são os melhores na busca de um emprego, pois para qualquer profissão, necessita-se de professores. Além disso, há a possibilidade de prestar concursos públicos e garantir o restante da vida.

Agronomia

Há várias engenharias, que sempre encontram dificuldades na hora de se estabilizar no mercado. Contudo, a Agronomia continua sendo um dos cursos que mais prometem novidades para os próximos anos, pois possui uma grande importância no crescimento da economia do país.

Ciência de dados

Outra profissão que sempre irá ter mercado, é para os cientistas de dados, eles são responsáveis por processar e realizar a análise de volumes gigantes de dados a fim das empresas desenvolverem estratégias para aumentar suas vendas.

RH

O setor de RH também é um dos mais necessários em toda empresa, portanto, para cada empresa, há a demanda de vários profissionais do tipo. Portanto, ele torna-se um dos mais fáceis de conseguir emprego.

Enfermagem

A enfermagem, sobretudo após a pandemia, obteve um grande crescimento, já que o setor em questão pode trabalhar em vários segmentos, como hospitais e clínicas, além de ter o seu próprio consultório. Além disso, a tendência é que nos próximos anos, as vagas aumentem ainda mais.

Quase todas profissões, precisam do setor de marketing

Marketing

Toda empresa precisa do setor citado, para que consiga aparecer bem na mídia e para o público. Principalmente com o advento das redes sociais, portanto, ter um profissional do tipo é de suma importância.

Farmácia, saúde e comunicação social

Os setores da saúde, sempre estão em grande crescimento. Afinal, é necessário tê-la para viver bem, por isso, áreas como farmácia e cursos técnicos no nicho, sempre garantem bons empregos.

O mesmo vale para a comunicação social, como jornalistas e redatores, que cuidam das relações públicas da empresa com a sociedade. Não importa o setor, ter uma boa comunicação é fundamental.

Vendas e finanças

Por fim, há o setor de vendas e comercial, eles são de suma importância no dia a dia de todas as empresas. Afinal, é a porta de entrada para novos clientes.

E onde há vendas ou dinheiro entrando, sempre é necessário ter um bom setor financeiro, além de um profissional de contabilidade.

