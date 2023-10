Aluguel Social está com inscrições abertas: veja se seu CPF está na lista

O programa Aluguel Social está com inscrições abertas em 47 municípios de um estado localizado na região Centro-Oeste do país. Os interessados não devem possuir propriedade imobiliária, devem manter o CadÚnico atualizado e residir na cidade de interesse por pelo menos três anos. Além disso, existem requisitos específicos estabelecidos pelo programa, e o requerente deve atender a pelo menos um deles. Saiba quais são, logo abaixo.

A sua vez de alugar

Atenção aos residentes de Goiás! O programa Aluguel Social está com inscrições abertas em 47 municípios do estado.

Entre as cidades contempladas, destacam-se Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Luziânia. Para ser elegível a esse programa, é fundamental seguir os critérios estabelecidos pelo Governo Estadual.

Os interessados não devem possuir propriedade imobiliária, devem manter o CadÚnico atualizado e residir na cidade de interesse por pelo menos três anos. Além disso, existem requisitos específicos estabelecidos pelo programa, e o requerente deve atender a pelo menos um deles.

Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre esta incrível oportunidade para alugar um imóvel.

Quais são os requisitos específicos?

O objetivo do Aluguel Social é proporcionar melhores condições de moradia aos cidadãos, permitindo que se mudem para locais com infraestrutura adequada. O Governo de Goiás oferecerá uma ajuda financeira no valor de R$ 350 mensais, por 18 meses, para auxiliar no pagamento do aluguel.

Além dos requisitos básicos, como estar cadastrado no CadÚnico e residir na cidade, existem critérios específicos. Para ser beneficiado, é necessário atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

Superendividamento;

Moradia improvisada;

Restrição de crédito no SPC/Serasa;

Vítima de violência doméstica;

Idoso;

Pessoa com deficiência;

Família composta apenas por pai ou mãe (mãe-solo/monoparental);

Ter solicitado imóvel por meio de programas habitacionais em Goiás e não ter sido contemplado (com registro no sistema da Agehab);

Participação em programas sociais do Estado de Goiás;

Beneficiário do Probem ou estudante da UEG.

Como se inscrever no Aluguel Social

Para se candidatar ao programa, os interessados devem acessar o site da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e realizar o cadastro online. O cadastramento presencial não está disponível.

Caso algum candidato encontre dificuldades durante o processo de inscrição, pode buscar auxílio nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) locais.

É importante ressaltar que o Aluguel Social não possui uma data de encerramento definida. Nas cidades em que não houver mais vagas disponíveis, as inscrições serão temporariamente suspensas até que todos os cadastros sejam analisados e os benefícios sejam concedidos devidamente.

