Aviso: Banco Inter aumenta R$ 200 no limite; saiba como

O Banco Inter apresenta uma estratégia inovadora para combinar segurança financeira e benefícios aos seus clientes. Em seu mais recente lançamento, chamado “Vida + Crédito,” o banco oferece um acréscimo de R$ 200 no limite do cartão de crédito para aqueles que contratam o seguro de vida.

Quer saber como funciona esta novidade? A seguir, continue lendo e saiba todos os detalhes sobre o aumento de limite de R$ 200 do cartão de crédito do Banco Inter.

Como obter adicional de R$ 200 do limite no cartão do Banco Inter?

O processo é simples e pode ser feito através do aplicativo do banco, disponível para Android e iOS. Com alguns cliques, os usuários podem escolher o valor da cobertura, variando de R$ 20 mil a R$ 150 mil. Após aprovação, eles passam a usufruir dos benefícios do seguro e do bônus no cartão.

O “Vida + Crédito” é uma solução de dupla finalidade. Aqueles que optam pelo seguro de vida do Banco Inter garantem a segurança financeira em momentos imprevistos, mas também recebem um adicional de R$ 200 em seu limite de crédito.

Entendendo o seguro de vida do Banco Inter

A proposta do seguro de vida do Banco Inter abrange diversas áreas. Além da cobertura em casos de falecimento, invalidez e internação, o banco oferece assistência adicional, como a cobertura funeral para familiares, com valores de até R$ 6 mil, assegurados para esta situação sensível.

Tudo isso começa com uma mensalidade a partir de R$ 6,51, proporcionando aos clientes paz de espírito e segurança financeira, além da chance de concorrer a sorteios de R$ 5 mil.

O Banco Inter também oferece a opção de incluir cônjuge e filhos na cobertura do seguro, com uma taxa mensal adicional de apenas R$ 2,50, garantindo que toda a família esteja protegida em situações de funeral.

Segundo um estudo realizado pelo portal estradas.com.br, o Brasil, atualmente, possui 400 praças de pedágio. Neste contexto, diversas instituições financeiras e empresas especializadas oferecem tags para pagamento de pedágio, simplificando a vida dos motoristas, que podem evitar as filas e problemas com troco.

Neste sentido, apresentamos as vantagens das tags oferecidas por dois dos principais bancos digitais do país, o Nubank e o Inter, para ajudar os usuários a escolher a que melhor atende às suas necessidades.

Tag Nubank

O Nubank disponibiliza aos seus clientes o “Nubank Ultravioleta”, em parceria com a “Taggy”, conhecida como “NuTag”. Esta tag pode ser instalada em veículos leves (até 3,5 toneladas), veículos comerciais (SUVs e caminhonetes) e veículos pesados (com mais de 3,5 toneladas). Vejamos as vantagens da tag de pedágio do Nubank:

Isenta de taxas mensais ou outros custos;

Não há despesas de envio;

Pode ser usada em estacionamentos;

Não requer recargas, pois as tarifas de pedágio são automaticamente lançadas na fatura do cartão Ultravioleta;

Oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para solucionar problemas do cliente;

Permite rastrear os pagamentos automáticos através da seção exclusiva da tag, sob “Meus benefícios Ultravioleta”.

Inter Tag

O Inter, em parceria com a “Greenpass”, disponibiliza a “Inter Tag”, que oferece as seguintes vantagens:

Disponível para todos os clientes do Inter;

Pode ser usada em estacionamentos de shoppings e edifícios comerciais cadastrados;

Uma das opções mais acessíveis do mercado, com um custo de aquisição de R$ 25,00 e uma mensalidade de R$ 5,00.

Apesar da tag do Nubank apresentar mais vantagens em relação à gratuidade, ela está restrita aos clientes Nubank Ultravioleta, o que limita seu acesso. Em contrapartida, a Inter Tag está disponível para todos os clientes do banco digital, embora tenha custos associados.

Portanto, é aconselhável que os clientes ponderem cuidadosamente as vantagens de cada uma antes de tomar uma decisão, a fim de evitar futuras trocas de tags. Afinal, a escolha deve ser baseada nos critérios que melhor se adequam ao seu cotidiano.

