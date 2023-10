R$ 2,9 mil podem ser sacados na Caixa, mas só até o fim do mês

Criado em 2019, o saque-aniversário, autoriza os trabalhadores brasileiros a sacarem valores do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) anualmente, sempre no mês de seus aniversários. Neste mês, diversos trabalhadores têm a oportunidade de optar por esse tipo de saque. Siga a leitura abaixo, e saiba os requisitos para conseguir sacar o valor em qualquer agência da Caixa.

Aniversariantes de outubro têm até o final do mês para realizar o saque-aniversário do FGTS. — Foto Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

É bom se apressar

A Caixa Econômica Federal, um dos principais bancos do Brasil, desempenha um papel fundamental na gestão de diversos tipos de pagamentos em todo o país. Entre suas responsabilidades, se destacam a administração de benefícios sociais, benefícios previdenciários e trabalhistas, como os saques do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

O FGTS, criado na década de 60, foi concebido com o propósito de proporcionar segurança financeira aos trabalhadores com carteira assinada em território nacional. Ele possibilita dois principais tipos de saque, sendo o mais tradicional o saque-rescisão, que permite a retirada de valores do FGTS em situações de demissão sem justa causa.

Nos últimos anos, contudo, foi introduzido o saque-aniversário, que autoriza os trabalhadores brasileiros a sacarem valores do FGTS anualmente, sempre no mês de seus aniversários.

Atualmente, em outubro, diversos trabalhadores têm a oportunidade de optar por esse tipo de saque. Continue a leitura a seguir, e saiba os requisitos para conseguir sacar o valor em qualquer agência da Caixa.

Leia mais: Dia 19 TERMINA o prazo para sacar até R$ 6.2 MIL da Caixa

Saque-Aniversário em outubro através da Caixa

O saque-aniversário concede aos trabalhadores a possibilidade de retirar até 50% do saldo disponível anualmente, dependendo do valor em sua conta. A Caixa Econômica Federal libera um montante de até R$ 2,9 mil para aqueles que possuem mais de R$ 20 mil de saldo, permitindo o saque de apenas 5% do valor do FGTS.

Para os que detêm até R$ 500, é viável sacar metade do valor do FGTS. Aqueles que possuem de R$ 500 até R$ 1 mil podem retirar 40% do montante.

Além disso, o saque-aniversário possibilita que os trabalhadores antecipem o valor, o que significa que muitos nascidos em outubro já podem ter efetuado o saque neste ano de 2023, graças às ofertas de antecipação por parte de diversas empresas.

As regras do FGTS

Segundo as diretrizes do FGTS, os trabalhadores podem aderir somente a uma das duas modalidades de saque. Sendo assim, caso um profissional tenha optado pelo saque-rescisão, ele precisa efetuar a mudança para o saque-aniversário caso deseje fazer uma retirada neste mês.

Contudo, é fundamental observar as regras: ao fazer a adesão, é necessário manter-se nessa modalidade por, no mínimo, dois anos, e o trabalhador perde o direito de sacar valores caso seja demitido por justa causa. Nesse cenário, o profissional terá acesso somente a 40% da multa rescisória.

Como fazer a solicitação para saque?

A solicitação para o saque-aniversário pode ser feita por meio do aplicativo do FGTS, disponível para dispositivos com sistemas Android e iOS. A liberação dos valores é realizada pela Caixa Econômica Federal em um prazo de até cinco dias úteis.

Este mecanismo proporciona aos trabalhadores uma flexibilidade financeira importante, permitindo o acesso a parte do seu FGTS de acordo com as suas necessidades e planejamento financeiro.

Leia também: Confirmado! Mais um concurso Caixa Econômica Federal; veja a previsão