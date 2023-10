O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) funciona como uma rede de segurança para os trabalhadores, normalmente disponível em situações de demissão sem justa causa, equivalendo a um saque rescisório. Contudo, uma modalidade pouco conhecida até uns anos atrás também está disponível, e agora, o Nubank oferece uma alternativa interessante para facilitar o acesso a esse benefício. Saiba como, logo abaixo.

Passo a passo par adiantar 12 anos do FGTS no Nubank. — Foto: Reprodução

Adiante seu FGTS com o roxinho

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um importante recurso que atua como uma espécie de segurança para os trabalhadores brasileiros que possuem vínculo empregatício regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Essa reserva financeira é essencial, proporcionando um amparo em situações de necessidade e insegurança. Recentemente, houve mudanças significativas nas regras que regulam o acesso aos valores depositados no FGTS.

Sendo assim, é fundamental que os trabalhadores compreendam essas modificações e saibam como podem se beneficiar delas. Para isso, aconselhamos continuar a leitura a seguir.

FGTS: saque-aniversário pelo Nubank

O FGTS funciona como uma rede de segurança para os trabalhadores, normalmente disponível em situações de demissão sem justa causa, equivalendo a um saque rescisório.

Contudo, uma modalidade pouco conhecida até uns anos atrás, o saque-aniversário, também está disponível, e agora, o Nubank oferece uma alternativa interessante para facilitar o acesso a esse benefício.

Conforme o próprio nome sugere, o saque-aniversário pode ser realizado somente no mês de aniversário do trabalhador, porém, o Nubank oferece uma possibilidade vantajosa para seus clientes, permitindo antecipar os saques de anos futuros, eliminando a necessidade de esperar até o mês de aniversário.

Foto: Reprodução

Na prática, o banco digital disponibiliza um empréstimo equivalente ao valor do saque-aniversário, com a possibilidade de retirar o valor total em 12 parcelas.

É fundamental lembrar que se trata de um empréstimo, o qual precisa ser devidamente quitado posteriormente. O Nubank cobra juros mais baixos nessa opção, mas é importante ponderar se a oportunidade é verdadeiramente vantajosa.

Aprenda a solicitar o empréstimo via Nubank

Aqui está um guia passo a passo para aqueles que desejam antecipar suas parcelas do saque-aniversário usando o aplicativo do Nubank. Se você está ciente de que se trata de um empréstimo e que tal decisão deve ser tomada com cuidado e planejamento, siga as instruções abaixo:

Acesse o aplicativo do Nubank (caso ainda não o possua, ele está disponível para dispositivos Android e iOS). Na página inicial, encontre a opção para solicitar um empréstimo ou a área de empréstimos. Em seguida, clique em “Saiba como autorizar” e siga as instruções fornecidas na tela. Agora, acesse o aplicativo do FGTS (também disponível em smartphones com sistemas Android e iOS). Autorize a solicitação no aplicativo do FGTS e retorne ao aplicativo do Nubank. Novamente no ambiente do Nubank, insira o valor desejado para sacar e escolha o número de parcelas. Prossiga clicando em “continuar” e, em seguida, leia atentamente os termos apresentados. Se tudo estiver em ordem, aceite e confirme a contratação do serviço. Finalize a operação inserindo sua senha de quatro dígitos do Nubank. Pronto. Em até um dia útil, o valor solicitado será creditado diretamente em sua conta.

Essas etapas simples possibilitam que os trabalhadores acessem antecipadamente seus recursos do FGTS através do Nubank. Lembre-se de analisar cuidadosamente se essa opção é adequada às suas necessidades financeiras.

