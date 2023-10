Salário de R$ 11 mil é realidade em novo concurso federal

A Universidade de Brasília (UnB), recentemente anunciou a abertura de um novo processo seletivo para preencher uma vaga de professor adjunto na área de Mecânica das Estruturas. Além disso, o concurso visa estabelecer um cadastro de reserva. Acompanhe a leitura, logo abaixo e saiba mais detalhes sobre a oportunidade que possui vencimentos de mais de R$ 10 mil.

Estabilidade e boa remuneração

A Universidade de Brasília (UnB), com sede no Distrito Federal, tornou público um novo processo seletivo com o propósito de preencher uma vaga para professor adjunto na área de Mecânica das Estruturas. Além disso, o concurso visa estabelecer um cadastro de reserva.

A oportunidade está direcionada para a Faculdade de Tecnologia/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, com dedicação exclusiva. Sendo assim, para se candidatar a essa posição, é necessário que os interessados possuam um doutorado em estruturas ou em engenharia civil com ênfase em estruturas.

Para aqueles que almejam disputar essa posição, que oferece uma remuneração superior a R$ 11 mil, é fundamental conhecer o procedimento de inscrição no processo seletivo promovido pela UnB. Para tal, siga a leitura abaixo.

Detalhes sobre o concurso público da Universidade de Brasília

O concurso segue as diretrizes do edital 141/2023 e apresenta um salário de R$ 10.481,64. O vencimento básico corresponderá a R$ 4.875,18, acrescido de retribuição por titulação no valor de R$ 5.606,46. Isso resulta em uma remuneração mensal de R$ 11.139,64, incluindo o benefício de auxílio-alimentação.

É importante destacar que o processo seletivo se desdobrará em quatro etapas distintas. Inicialmente, os candidatos passarão por uma avaliação escrita, seguida por uma prova oral. Na sequência, participarão de uma prova didática e de uma avaliação de títulos.

A validade do concurso será de um ano, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período, uma única vez.

Inscrição no processo seletivo

Para efetuar a inscrição, os candidatos devem acessar a plataforma do concurso no período de 16 de outubro até às 23h59 do dia 17 de novembro deste ano. Além disso, a participação no concurso implica o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 240,40.

Cumpre ressaltar que doadores de medula óssea e candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) terão a oportunidade de pleitear a isenção da taxa de inscrição no período compreendido entre 16 e 27 de outubro de 2023.

O processo de solicitação de isenção deverá ser realizado por meio do site da companhia organizadora do concurso.

