Como funciona a nova taxa para compras no AliExpress? Descubra

Segundo relato de diversos usuários, a varejista chinesa AliExpress já começou a incluir os tributos exigidos pelo programa Remessa Conforme, do governo federal, adicionando ao total das compras as taxas correspondentes à transação internacional. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que já mudou, assim como as regras que estão sendo aplicadas.

Compras ‘gringas’ com novas taxas

O AliExpress, conhecido e popular marketplace de produtos chineses, implementou as regras do programa “Remessa Conforme” para compras internacionais.

Esta mudança já foi percebida por diversos usuários no último domingo(15). Uma das principais alterações é que produtos com valores inferiores a US$ 50 agora estão isentos de impostos federais. Continue a leitura a seguir, e saiba mais detalhes sobre as mudanças já implementadas.

Impostos já estão sendo cobrados nas compras da AliExpress

No entanto, o ICMS, com uma taxa de 17%, é automaticamente cobrado durante o processo de pagamento das compras. Para encomendas que ultrapassam o valor de US$ 50, a tributação federal atinge 60% do valor total da compra.

Confira, logo abaixo, o quadro comparativo onde é mostrado a inclusão dos impostos ao total da compra online.

“Remessa Conforme” agiliza entrega da AliExpress

O AliExpress afirma que a implementação do programa “Remessa Conforme” visa acelerar a entrega das encomendas aos consumidores. Essa agilidade se deve à isenção da verificação manual por parte da Receita Federal.

Além disso, o AliExpress já destaca em sua página inicial diversos produtos que já estão no Brasil, proporcionando prazos de entrega mais curtos.

Em nota, varejista se pronuncia sobre mudanças

Em comunicado à imprensa, o AliExpress ressaltou seu compromisso em proporcionar a melhor experiência aos consumidores brasileiros.

O programa “Remessa Conforme,” implementado no dia 15 de outubro, permite que os clientes paguem os impostos aplicáveis no momento da compra e oferece descontos adicionais, além de maior previsibilidade e segurança na entrega.

Entenda o que muda

A mudança também implica que a Receita Federal passará a receber informações sobre as encomendas e o pagamento dos impostos antes mesmo de os produtos deixarem a China.

Isso possibilitará uma análise prévia de riscos e a liberação ágil de produtos de baixo risco após o escaneamento, garantindo uma entrega mais rápida.

Com essas mudanças, os Correios receberão as compras com maior rapidez e poderão encaminhá-las para os centros de distribuição e, por fim, para a entrega aos consumidores.

Concorrentes do varejo internacional se antecipam às regras

Na concorrência do varejo internacional, outras gigantes como Shein e Shopee já aderiram ao programa conhecido como Remessa Conforme. Contudo, vale ressaltar que essa iniciativa tem sido alvo de protestos por parte das varejistas nacionais.

