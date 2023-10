Pix de R$ 700: boa notícia para mais brasileiros ainda em outubro

O governo confirmou que dará início a nova rodada de pagamentos de seu principal programa social de transferência de renda a partir de quarta-feira (18), contemplando aproximadamente 21 milhões de brasileiros com um Pix no valor mínimo de R$ 600, que poderá ser acrescido de auxílios extras, conforme a elegibilidade dos beneficiários. Confira mais detalhes sobre os repasses, logo abaixo.

Governo federal confirma início de nova rodada de pagamentos do Bolsa Família a partir de quarta-feira (18). — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício confirmado

Está confirmado para esta semana uma nova rodada de repasses do programa Bolsa Família, contemplando aproximadamente 21 milhões de lares com um Pix no valor mínimo de R$ 600, que estará disponível no Caixa Tem.

Para acessar esse benefício, os beneficiários devem utilizar o aplicativo. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda quem estará apto a receber o auxílio social de acordo com o calendário já divulgado.

Leia mais: Por que não recebi R$ 1.008 do Bolsa Família? Veja a lista de quem deu “sorte”

Prefeitura anuncia inclusão de novos beneficiários do Bolsa Família

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Petrolina, no estado de Pernambuco, divulgou uma lista com 416 novos beneficiários do programa social, que começarão a receber o pagamento a partir deste mês.

É importante ressaltar que essas novas famílias não receberão parcelas retroativas.

Valores de até R$ 700 no Caixa Tem

Os novos contemplados pelo programa de transferência de renda Bolsa Família terão a oportunidade de receber, além dos R$ 600, o Auxílio Gás Nacional, o qual pode chegar a aproximadamente R$ 100. Isso significa que o Pix feito no Caixa Tem poderá ser de, no mínimo, R$ 700.

Como sacar o auxílio?

Para efetuar o saque do benefício sem a necessidade de um cartão, siga o passo a passo a seguir:

Abra o app do Caixa Tem, disponível para Android e iOS;

Faça o login informando o CPF e a senha;

Selecione a opção “Saque sem Cartão”;

Selecione a opção “Gerar Código de Saque”;

Anote o código gerado, que possui validade de até 60 minutos;

Digite o valor desejado para sacar;

Digite a sua senha;

Por fim, dirija-se a uma casa lotérica, leve um documento de identificação e informe o código gerado para realizar o saque.

Dessa forma, a Prefeitura de Petrolina disponibiliza em seu site a lista dos novos beneficiários do programa Bolsa Família na cidade.

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família – outubro

Confira, logo abaixo, o calendário de repasses que são feitos de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) final do beneficiário titular.

Leia também: Bolsa Família: por que algumas pessoas receberam R$ 4,5 mil? O que é preciso