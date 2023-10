Atenção! Delegado-geral prevê novos concursos para a Polícia Civil

O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, revelou, na última terça-feira, que está sendo estudada a realização de novos concursos para cargos de nível médio da Polícia Civil. Essa notícia foi divulgada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da instituição. Continue a leitura a seguir, e saiba os detalhes dessa futura oportunidade.

Concursos: a vez da civil

Na última terça-feira (10), o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, anunciou a previsão de novos concursos para cargos de nível médio.

As informações foram compartilhadas por meio de um vídeo nas redes sociais da corporação. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre o possível futuro edital.

Delegado da Polícia Civil prevê concursos de nível médio

Dian enfatizou o compromisso de tornar a Polícia Civil mais acessível, afirmando que novos concursos virão em breve, incluindo os de nível médio, que já estão em estudo para que todos possam participar.

Em uma entrevista exclusiva à Folha Dirigida por Qconcursos, a delegada assistente da Secretaria de Concursos da Academia de Polícia Civil de São Paulo (Acadepol), Thais Marafanti, já havia antecipado a previsão de concursos para nível médio.

Ela destacou que há estudos em andamento para obter a autorização necessária do Governo do Estado de São Paulo.

Cargos avaliados para nível médio

Marafanti ressaltou o interesse da polícia em promover concursos para carreiras de nível médio, enfatizando que tem havido uma lacuna nesse sentido nos últimos anos.

As carreiras incluídas nessa iniciativa contemplam profissões como fotógrafo técnico pericial, desenhista técnico pericial, agente de telecomunicações, papiloscopista, auxiliar de papiloscopista, atendente de necrotério e auxiliar de necropsia.

É importante observar que os últimos editais de concurso para cargos de nível médio na Polícia Civil de São Paulo foram divulgados em 2018.

Os salários iniciais variam, sendo de R$5.526,72 para as profissões de fotógrafo, agente de telecomunicações, auxiliar de necropsia, desenhista e papiloscopista, enquanto atendentes de necrotério e auxiliares de papiloscopia iniciam com ganhos de R$4.500,34.

Concurso com 3.500 vagas

A Polícia Civil de São Paulo já divulgou editais para um concurso com 3.500 vagas em diversas carreiras de nível superior, incluindo escrivão, investigador, médico legista, perito criminal e delegado.

As inscrições permaneceram abertas até 10 de outubro, e os candidatos puderam se registrar no site da Fundação Vunesp, banca organizadora do concurso.

Os requisitos, salários e número de vagas para cada cargo são os seguintes:

Investigador

Vagas: 1.250;

Requisitos: nível superior completo em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B;

Salário: R$5.879,68.

Escrivão

Vagas: 1.333;

Requisitos: nível superior completo em qualquer área e CNH categoria B;

Salário: R$5.879,68.

Médico Legista

Vagas: 116;

Requisitos: nível superior completo em Medicina, registro no Conselho Regional de Medicina e CNH categoria B;

Salário: R$12.954,40.

Perito Criminal

Vagas: 249;

Requisitos: nível superior completo em diversas áreas, com CNH categoria B;

Salário: R$12.954,40.

Delegado

Vagas: 552;

Requisitos: nível superior em Direito, comprovação de atividade jurídica ou experiência em cargo policial civil, e CNH categoria B;

Salário: R$15.037,99.

Informações adicionais

É importante mencionar que, para ingressar na Polícia Civil, é necessário ter entre 18 e 75 anos de idade. Todos os requisitos precisam ser comprovados no momento da posse.

Além disso, exceto para o cargo de delegado, os concursos para os demais cargos são regionalizados, distribuindo as vagas entre os Departamentos da Polícia Civil na capital, Grande São Paulo e interior.

Etapas do novo concurso

O concurso para a Polícia Civil de São Paulo será composto por cinco etapas:

Prova Preambular (Objetiva): Essa etapa tem caráter eliminatório e classificatório;

Prova Escrita (Discursiva): Também de caráter eliminatório e classificatório;

Comprovação de Idoneidade e Conduta Escorreita: Realizada por meio de investigação social, essa etapa é de caráter eliminatório;

Prova Oral: De caráter eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos: Com caráter classificatório.

Datas das avaliações

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para novembro ou dezembro, dependendo do cargo. Eis as datas:

Escrivão e Investigador : 26 de novembro.



: 26 de novembro. Médico Legista e Perito Criminal : 3 de dezembro.



: 3 de dezembro. Delegado: 3 de dezembro.

Entenda as regras das avaliações

As provas objetivas ocorrerão pela manhã, seguidas das discursivas à tarde. De acordo com os editais, aqueles que alcançarem pelo menos 50% de acertos nas questões objetivas terão suas provas discursivas corrigidas.

A avaliação discursiva terá um valor máximo de 100 pontos, e todos aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 50 pontos serão convocados para a próxima etapa, a de comprovação de idoneidade e conduta escorreita.

O concurso representa uma oportunidade significativa para ingressar na Polícia Civil de São Paulo e contribuir para a segurança pública do estado. Acompanhe as próximas etapas e esteja preparado para participar dessa seleção.

