Boa notícia para os brasileiros — alguns beneficiários que tiveram os dados vazados pela Caixa Econômica Federal, poderão receber uma indenização de R$ 15 mil. Centenas de brasileiros terão direito ao repasse — sendo uma bênção para muitos. Estima-se que 4 milhões de beneficiários tiveram os seus dados pessoais vazados para terceiros. Consulte as informações e realize o resgate do seu benefício.

Seus dados do Auxílio Brasil vazaram Consulte e resgate seus R$ 15 MIL | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Brasileiros tem dados vazados

De acordo com informações divulgadas pelo Instituto de Defesa da Proteção de Dados Pessoais — em outubro do ano passado aproximadamente 4 milhões de beneficiários do antigo Auxílio Brasil, tiveram os seus dados pessoais vazados por terceiros.

Lembrando que agora o programa em si, chama-se de Bolsa Família. Essas informações são referentes ao antigo programa do Governo Federal. Ao saber disso, o instituto moveu uma grande ação contra a União e a Caixa Econômica Federal.

Mediante a isso — em setembro deste ano, a Justiça concretizou a sentença e penalizou que ambas instituições indenizem os brasileiros que tiveram seus dados vazados em R$ 15 mil. Lembrando que é válido para aqueles que tiveram seus dados vazados e utilizados de maneira indevida.

Milhões de brasileiros passaram por essa situação, sendo que nem todos sabem que realmente aconteceu. É importante verificar as informações a fim de conseguir obter o auxílio necessário e o resgate do montante.

Leia mais: SMS falso: novo golpe está na praça e já fez MUITAS VÍTIMAS

Como consultar os valores e resgatar o benefício?

Dentro do processo judicial — ficara confirmado que entre os dados que foram vazados pelas instituições — estão o número de celular, data de nascimento e endereço completo. Logo — é importante verificar se os dados também foram vazados pelos órgãos através das informações do Auxílio Brasil.

Entre no site do Instituto Sigilo;

Clique em “Conferir se eu tenho direito”;

Preencha o formulário com as informações pedidas e leia a Política de Privacidade;

Aceite os termos de adesão ou não à ONG;

Caso o beneficiário tenha direito, irá aparecer uma mensagem com a frase: “Você está elegível”.

Pronto!

Feito isso — o brasileiro precisa aguardar. Porque o processo foi aprovado em primeira instância — logo, a instituição ainda possui outras oportunidades para conseguir ter acesso a uma oportunidade de virada no processo.

Além disso — mesmo quando tiver sido aprovado de maneira positiva aos brasileiros. Cada brasileiro que foi “lesado” deverá contratar um advogado individual a fim de conseguir ter acesso ao direito referente à indenização.

Portanto, é necessário aguardar os próximos capítulos dessa história para conseguir obter o máximo possível de direitos oriundos do vazamento de dados pessoais.

Leia mais: WhatsApp: código 6929 leva SUSPENSE aos usuários; entenda