Em constante busca pela evolução em novos recursos para seus clientes, o Nubank surpreendeu mais uma vez ao apresentar um novo produto que visa proporcionar segurança e tranquilidade aos seus clientes no que diz respeito a problemas em suas residências. Continue a leitura, logo abaixo, e conheça mais detalhes sobre o novo produto da fintech.

Clientes do Nubank comemoram novo produto no app. — Foto: Divulgação

Novos recursos Nubank

O Nubank, conhecido por suas constantes inovações, surpreendeu mais uma vez ao apresentar um novo produto que visa proporcionar segurança e tranquilidade aos seus clientes no que diz respeito a problemas em suas residências.

A instituição financeira, em mais uma investida no mercado de seguros, lançou o Nubank Lar Seguro em parceria com a renomada Chubb Seguros. Continue a leitura abaixo, e conheça mais detalhes sobre esta ótima novidade.

Conheça o Nubank Lar Seguro

O Nubank Lar Seguro é um seguro residencial projetado para oferecer assistência financeira e suporte em situações de emergência domiciliar, disponível 24 horas por dia, sempre que necessário.

Além de cobrir incidentes de menor gravidade no âmbito doméstico, esta apólice proporciona reembolsos em casos de roubo, furto, danos elétricos, incêndios e várias outras eventualidades.

A fintech tem como objetivo primordial “democratizar o acesso ao mercado de seguros, tornando-o acessível e descomplicado”.

Coberturas personalizadas para todos

Lívia Chanes, líder das operações do banco digital no Brasil, ressalta que com o Nubank Lar Seguro, os clientes podem personalizar as coberturas conforme as suas necessidades e com mensalidades que são acessíveis aos seus orçamentos.

Segundo Chanes, o Nubank acredita que assim está contribuindo para “aumentar a conscientização sobre a importância do seguro residencial, algo ainda pouco difundido na sociedade”.

Transparência no app Nubank

Ela ainda destaca a simplicidade da experiência oferecida pelo aplicativo da empresa, bem como a transparência nas informações fornecidas aos usuários.

A oferta inclui coberturas personalizadas que abrangem desde a proteção do patrimônio até serviços de manutenção 24 horas para imprevistos cotidianos.

Assistência 24 Horas para emergências

Quanto à cobertura e contratação do seguro, o Nubank Lar Seguro oferece acesso a uma ampla rede de profissionais qualificados para lidar com as principais questões de manutenção doméstica, tais como vazamentos, reparos elétricos e serviços de chaveiro.

Os clientes desfrutam de assistência 24 horas por dia, sete dias por semana.

Como contratar o Nubank Lar Seguro?

A contratação deste seguro pode ser realizada tanto por proprietários quanto por inquilinos de imóveis residenciais de uso contínuo, diretamente através do aplicativo do Nubank.

Para obter mais informações ou aderir a este serviço, basta acessar o aplicativo do banco digital, selecionar a aba “planejamento” (ícone de cifrão), escolher a opção “Lar Seguro” e seguir as instruções fornecidas na tela.

