Motoristas de toda a parte do país tem consciência – ou deveriam ter – que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) possui um prazo de validade e requer renovação antes do vencimento, a fim de evitar penalidades e multas impostas pelo Detran. No entanto, muitas vezes negligenciamos que nossos veículos também estão sujeitos a obrigações específicas, como o pagamento do IPVA e a obtenção do CRLV. Saiba, logo abaixo, algumas dicas sobre como manter suas obrigações com seu carro em dia.

Alerta Detran: motorista pode ser multado em 293,47 por “esquecimento”. — Foto: Reprodução / Freepik

Abre o olho, motorista

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), por exemplo, é um documento de extrema importância para todos os proprietários de veículos automotores no Brasil. Portanto, é crucial estar atento ao calendário anual de pagamento, a fim de evitar problemas legais. Saiba mais detalhes, a seguir.

Calendário de licenciamento em Minas Gerais

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais iniciou a exigência do licenciamento 2023 em 1º de outubro para veículos com placas terminadas em 4, 5 e 6. De acordo com o calendário, a obrigatoriedade começou em 1º de setembro para veículos com placas finais 1, 2 e 3.

Aqueles que possuem veículos com placas terminadas em 7, 8, 9 ou 0 têm a oportunidade de regularizar seu documento até o final de outubro, pois a obrigatoriedade passará a valer a partir de 1º de novembro.

Como obter a CRLV?

Para obter o CRLV, é fundamental estar em dia com o pagamento do IPVA e do seguro obrigatório referente a 2021, quitar multas pendentes e resolver quaisquer pendências, como restrições, além de pagar a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV).

Lucas Vilas Boas, chefe de trânsito de Minas Gerais, destaca que, durante fiscalizações, o CRLV pode ser apresentado de duas maneiras: impresso em papel comum ou através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Além disso, o condutor deve portar também a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) ou a Permissão para Dirigir (PPD), seja no formato impresso ou digital.

Multas para atrasos no licenciamento

Vale ressaltar que conduzir um veículo sem o licenciamento regularizado configura uma infração gravíssima, sujeita a uma multa de R$ 293,47, além de sete pontos na CNH.

O veículo também pode ser removido para um pátio credenciado até que a situação seja regularizada, de acordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para verificar a existência de restrições judiciais ou administrativas em seu veículo e obter informações adicionais sobre o CRLV, acesse o portal do Detran-MG.

Fique atento às datas do calendário de licenciamento em Minas Gerais para evitar multas e contratempos. Mantenha seus documentos e pagamentos em dia e conduza seu veículo com responsabilidade.

