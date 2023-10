Tudo tem LIMITE! Multa para carro sujo demais existe? Confira

Poderia ser mito, mas problemas relacionados à sujeira no carro podem levar a uma inesperável multa e até mesmo a acidentes, pois afetam a visibilidade e a identificação do veículo. É essencial que os condutores estejam cientes das regulamentações para evitar complicações no trânsito. Mas como, de fato, a lei de trânsito, explica esta infração? Entenda, detalhadamente, a seguir.

É verdade que um carro sujo pode gerar uma multa? Essa é uma questão que muitos motoristas se perguntam, pois sabem da importância de manter seus veículos em bom estado não apenas por questões de segurança, mas também para evitar penalidades.

E a resposta para essa pergunta pode ser surpreendente. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Entenda a polêmica questão

Segundo as informações, um automóvel que não oferece condições seguras de visibilidade para circular pode estar sujeito a uma infração de natureza grave, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A multa para essa infração é de R$ 127,69, e o veículo pode ser retido pelas autoridades. Além disso, o condutor ainda terá pontos adicionados à sua carteira de habilitação. Compreenda melhor essa questão a seguir.

O carro sujo e a regulamentação de visibilidade

De acordo com o portal Autopapo, se os para-brisas e faróis de um veículo estiverem tão sujos a ponto de prejudicar a visibilidade, o motorista pode, de fato, receber uma multa. Além disso, a sujeira no carro pode atrapalhar a leitura da placa de identificação, o que também pode resultar em problemas legais.

Celso Alves Mariano, especialista e diretor do Portal do Trânsito, enfatizou que a segurança ao dirigir depende de uma visão clara do que está acontecendo ao redor do veículo. A sujeira no carro pode comprometer essa visão e, consequentemente, a segurança no trânsito.

A multa relacionada à sujeira no carro

Além disso, em relação à legibilidade da placa, a multa pode ser ainda mais grave, de natureza gravíssima, com o motorista tendo que desembolsar R$ 195,23 e o veículo podendo ser apreendido. Tudo isso está detalhado no artigo 230 do CTB.

Portanto, resumindo, problemas relacionados à sujeira no carro podem levar a multas e até mesmo a acidentes, pois afetam a visibilidade e a identificação do veículo. É essencial que os condutores estejam cientes das regulamentações para evitar complicações no trânsito.

