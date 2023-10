Não tem vale-gás em outubro! ESTAS pessoas foram canceladas

O Vale-Gás é um benefício concedido pelo Governo Federal para os brasileiros de baixa renda. Nem todos os beneficiários do Vale-Gás recebem o Bolsa Família e vice-versa. O pagamento é feito a cada dois meses — logo, neste mês de outubro haverá os repasses. O valor médio é de R$ 110. Entretanto, algumas pessoas foram bloqueadas do auxílio gás. O motivo surpreendeu a todos!

Vale-Gás de Outubro é divulgado

O Vale-Gás é pago a cada dois meses. De modo geral — nos meses pares. Logo, neste mês de outubro haverá o repasse para os beneficiários do auxílio. O valor do Vale-Gás é com base na média brasileira do gás de cozinha.

Portanto, para este mês de outubro — o Vale-Gás será de R$ 110. Haja vista que os repasses irão começar a ser feitos no dia 18. Aos que também recebem o Bolsa Família — ambos beneficiários cairão juntamente.

O Governo Federal tem pegado no pé dos beneficiários do Bolsa Família e Vale-Gás. É importante ficar atento quanto as regras e diretrizes do programa — a fim de evitar ser cortado do mesmo. Até o início do ano, o Vale-Gás pagava somente 50% do valor referente ao gás de cozinha de 13kg.

Entretanto, com mudanças no Governo Federal — o valor do Vale-Gás passou a cobrir 100% do valor referente ao gás de cozinha.

Afinal, quais brasileiros serão cortados?

Portanto, para este mês de outubro — os brasileiros que não estão com o cadastro atualizado há cerca de cinco anos — terão o benefício cortado por falta de atualizações.

Isto é — aqueles que não atualizaram seus dados desde o ano de 2018. É necessário que realizem a atualização diretamente pelo CRAS local.

Haja vista que após o bloqueio, o beneficiário deverá requerer o benefício novamente — caso não seja possível, terá que passar novamente pelo processo de aprovação do programa.

Retornando para o início da fila, tendo que esperar ser chamado. Mensalmente o Governo Federal realiza varreduras — a fim de adicionar cada vez mais beneficiários ao Vale-Gás, Bolsa Família e aos demais programas do Governo Federal.

Ademais, basta aguardar as novas etapas de chamada e então fazer parte novamente do programa do Governo. Não é necessário realizar nenhum requerimento, o Governo Federal realiza a varredura todos os meses com base nos dados do Cadastro Único. Haja vista que se trata de um benefício oriundo do Governo Federal.

