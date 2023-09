“Modo oculto” do WhatsApp permite ver status sem ser denunciado

Como usar o modo oculto do WhatsApp – Já imaginou poder visualizar os Status do WhatsApp de seus contatos sem que eles saibam que você esteve lá? Uma configuração simples no aplicativo de mensagens mais popular do Brasil permite exatamente isso. No entanto, essa decisão vem com um conjunto de alterações na forma como você e seus contatos interagem no app. Quer saber mais? Continue conosco nessa matéria.

Descubra como visualizar os Status do WhatsApp de forma discreta, sem notificar o dono do status. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como ler mensagens anonimamente no WhatsApp

O WhatsApp é amplamente conhecido por suas diversas funções, incluindo a de Status, que permite aos usuários compartilhar vídeos e fotos que desaparecem após 24 horas. Normalmente, a plataforma notifica automaticamente o usuário quando alguém visualiza sua publicação de Status, indicando até mesmo o horário da primeira visualização. Isso pode ser útil para muitos que querem ter um controle sobre quem está acompanhando suas postagens, mas também cria um dilema para aqueles que desejam ver os status de outros sem serem identificados.

É aqui que entra uma configuração bastante simples mas estratégica no próprio aplicativo. Tanto para usuários de dispositivos iOS quanto Android, o WhatsApp oferece uma opção que permite “anular” as notificações de visualização. Acessando o ícone de configurações do aplicativo, que fica no canto superior direito na interface para Android e no inferior direito para iOS, você pode entrar na seção de “Privacidade”. Lá, desativando a opção “Confirmações de leitura”, você se tornará um observador anônimo do Status alheio.

No entanto, vale lembrar que essa alteração na configuração tem implicações que vão além da simples visualização de status. Desativar as “Confirmações de leitura” significa que você também não terá mais a clássica dupla marca azul que confirma a leitura de suas mensagens enviadas. Além disso, seus contatos também perderão essa referência em relação às mensagens que enviarem para você. A funcionalidade de saber quem visualizou seus próprios status também será desativada.

Proteção da privacidade

Esse recurso pode ser uma maneira eficaz de proteger sua privacidade e evitar aquela sensação de pressão social para responder imediatamente a uma mensagem. Afinal, sem a confirmação de leitura, a pessoa que enviou a mensagem não terá como saber se você já a viu ou não. No entanto, a desativação dessa função pode também fazer você perder certo controle sobre suas interações no aplicativo, já que não saberá quando suas mensagens foram efetivamente lidas ou quem viu seus status.

Então, antes de optar por essa funcionalidade, é crucial que você pese os prós e contras. Se a ideia é apenas espiar alguns Status de maneira furtiva, você pode desativar a opção “Confirmações de leitura” temporariamente e reativá-la após ter feito sua “ronda” pelos Status que deseja visualizar. Assim, todas as outras funcionalidades ligadas a essa opção serão restabelecidas.

É sempre bom lembrar que, como qualquer outra ferramenta, o WhatsApp tem suas vantagens e desvantagens, e a forma como você decide usar suas configurações de privacidade pode afetar sua experiência no aplicativo e suas interações online. Portanto, fica o alerta: use essa ferramenta com consciência e discernimento.

