Como TANTAS PESSOAS conseguem ter renda extra usando apenas o TikTok

Ganhe dinheiro no TikTok – Uma revolução silenciosa está acontecendo na economia digital, onde cada clique e visualização se traduz em dinheiro vivo. Imagine ganhar uma renda extra sem mostrar o rosto ou até mesmo usar sua própria voz, tudo graças à Inteligência Artificial e ao poder viral do TikTok. Interessado? Continue lendo e descubra como a mais nova onda de criadores de conteúdo está aproveitando as oportunidades únicas oferecidas por esta plataforma de mídia social para lucrar de forma inusitada.

O TikTok é uma plataforma popular para criadores ganharem dinheiro compartilhando vídeos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

TikTok pode render um extra?

O TikTok, a plataforma de compartilhamento de vídeos curtos que tomou o mundo de assalto, não é mais apenas um espaço para entretenimento passageiro e exposição de talentos. Nos últimos anos, o aplicativo se tornou um verdadeiro fenômeno global, atraindo uma diversidade de usuários que vão desde adolescentes até marcas corporativas. O que muitos talvez ainda não saibam é que o TikTok abriu um leque de oportunidades de monetização para criadores de conteúdo que estão dispostos a inovar e experimentar novas formas de engajar o público.

Entre as novidades, uma que tem chamado a atenção é o uso da Inteligência Artificial (IA) para narrar vídeos. Isto é, o criador de conteúdo não precisa necessariamente mostrar seu rosto ou usar sua voz; um robô pode fazer esse trabalho. Imagine, por exemplo, contar a história de modelos de carros que foram extintos no Brasil, usando uma voz robótica para narrar o roteiro. Vídeos desse tipo têm ganhado popularidade na plataforma, provando que não é preciso ser um influenciador tradicional para ter sucesso e monetizar seu conteúdo.

Além da narrativa por IA, outros formatos também têm feito sucesso. É o caso das “trollagens” ou pegadinhas filmadas em locais públicos. Embora alguns desses vídeos sejam encenados, o que é evidenciado pelas reações um tanto forçadas dos participantes, eles ainda assim conseguem capturar a atenção do público. Outro formato em alta são os vídeos com reviravoltas surpreendentes, onde o desfecho é imprevisível, mantendo os espectadores colados na tela até o último segundo.

Como criar um conteúdo viral

Mas criar conteúdo viral não é tarefa simples e, muitas vezes, requer ferramentas adicionais. Neste contexto, aplicativos como o FlexClip entram em cena. Este software de edição de vídeo, apesar de gratuito, oferece uma série de recursos que podem ser úteis para dar um toque especial ao conteúdo. Outra ferramenta que tem auxiliado os criadores é o ChatGPT, uma IA que pode gerar roteiros criativos e inovadores, fornecendo uma vantagem competitiva no mercado saturado de conteúdo digital.

Para monetizar no TikTok, entretanto, é preciso cumprir alguns critérios estabelecidos pela plataforma. Os criadores de conteúdo devem ser maiores de 18 anos, ter um mínimo de 10 mil seguidores e atingir pelo menos 100 mil visualizações totais nos últimos 30 dias. Com a monetização ativada, o faturamento só começa a ser gerado quando um vídeo alcança um mínimo de 1.000 visualizações. O número de visualizações é diretamente proporcional ao faturamento mensal, ou seja, quanto mais visualizações, maior será a remuneração.

Em um mundo cada vez mais conectado, as redes sociais e aplicativos de compartilhamento de conteúdo não são apenas canais de distração, mas verdadeiras plataformas de negócios. O TikTok se apresenta como um palco aberto para a criatividade e inovação, oferecendo novas formas de monetização que vão além dos modelos tradicionais. Se você está procurando maneiras de ganhar uma renda extra, talvez seja hora de explorar o potencial dessa plataforma.

