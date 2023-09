BOA NOTÍCIA! Segurados do INSS vão poder se capacitar de graça

Em iniciativa que demonstra o compromisso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em promover uma maior inclusão social e econômica, foi anunciado, recentemente, um programa de capacitação profissional para um determinado grupo de beneficiários da previdência, visando adquirir as habilidades necessárias para se reintegrarem com sucesso no mercado de trabalho. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda quem terá direito.

Segurados do INSS vão poder se capacitar de graça. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Segurados e capacitados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou um programa inovador com o objetivo de capacitar mais de 3.000 beneficiários em atividades profissionais na região Nordeste do Brasil.

Essa iniciativa visa oferecer cursos técnicos e de formação inicial para reintegrar os beneficiários no mercado de trabalho. Continue a leitura, logo abaixo e saiba mais informações sobre a ótima oportunidade para um seleto grupo de segurados.

Oportunidade já tem público-alvo

Segundo informações divulgadas na última sexta-feira (15), o programa tem como público central os beneficiários que estão incapacitados, seja parcial ou totalmente, para o trabalho, incluindo pessoas com deficiência.

Duração do curso e local de inscrição

A ação de requalificação profissional terá a duração de um ano, conforme estipulado no contrato assinado entre o INSS e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio) de Pernambuco, responsável por ministrar os cursos de qualificação. Os beneficiários poderão se inscrever nas turmas regulares dos cursos do Senac, sem a necessidade de abrir classes extraordinárias para o programa.

Benefícios da iniciativa

De acordo com Regivan Dantas, diretor regional do Senac Pernambuco, esses investimentos ajudarão a reduzir o desemprego, diminuir a informalidade e melhorar a qualidade de vida das famílias, quebrando o ciclo da baixa qualificação.

O superintendente regional do INSS no Nordeste, Rogério Souza, destacou que este contrato representa uma parceria inovadora e significativa, visando a qualificação e capacitação dos beneficiários do programa de reabilitação profissional. É a primeira vez que o INSS celebra um acordo desse formato e proporção.

O INSS na história

O INSS, ou Instituto Nacional do Seguro Social, é um órgão federal criado em 1990 durante a presidência de Fernando Collor de Mello. Sua criação foi formalizada pelo Decreto nº 99.350, que uniu dois institutos anteriores: o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS) e o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

O principal objetivo da instituição pública é atender às necessidades sociais e previdenciárias de seus contribuintes, desempenhando um papel fundamental ao garantir direitos aos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A importância do INSS

Para compreender sua relevância, vale ressaltar que em 2017 o INSS contava com mais de 50 milhões de segurados e aproximadamente 33 milhões de beneficiários. Isso demonstra a sua abrangência e o impacto positivo que tem na vida de milhões de brasileiros, oferecendo segurança financeira em momentos de necessidade.

