Ainda vale a pena fazer empréstimo na conta de luz? Entenda

Entra ano, sai ano, e os brasileiros continuam fazendo verdadeira mágica quando a renda não é o suficiente para pagar os inevitáveis boletos mensais. Uma das alternativas muito procuradas pela maioria das pessoas é o empréstimo, quase sempre solicitado por meio de instituições de crédito ou os tradicionais bancos que, em muitos casos oferecem taxas de juros vantajoso. No entanto, ainda existe a possibilidade de se buscar empréstimos através da conta de luz. Se você ficou curioso sobre como funciona a modalidade, continue a leitura, logo abaixo e saiba mais detalhes.

Saiba como funciona e como solicitar o empréstimo por conta de luz. | Foto: Reprodução

Uma luz para o seu empréstimo

A opção de obter empréstimos através da conta de energia elétrica representa uma alternativa atrativa para indivíduos em busca de uma fonte de crédito acessível e de fácil obtenção.

Esta modalidade pode ser particularmente útil para aqueles que enfrentam dificuldades ao tentar adquirir empréstimos tradicionais. Continue a leitura, logo a seguir, para entender como o empréstimo na conta de luz funciona, bem como suas vantagens e desvantagens.

Empréstimo na conta de luz. Você conhecia?

O empréstimo na conta de luz é uma categoria de empréstimo pessoal que busca simplificar o acesso ao crédito, mesmo para consumidores com histórico de crédito desfavorável. Nesse formato, o interessado escolhe a quantia desejada e o prazo de pagamento do empréstimo, com as parcelas sendo automaticamente descontadas de sua conta de luz.

Em outras palavras, o valor do empréstimo é adicionado ao valor de energia elétrica consumida durante o mês. Essa modalidade de empréstimo foi introduzida em 2019 e está regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Empresas financeiras em parceria com as distribuidoras de energia elétrica oferecem o empréstimo na conta de luz, e cada uma delas possui um limite de valor específico para concessão. Geralmente, o montante disponível começa em R$ 500,00 e pode chegar a R$ 2.500,00, com prazos de pagamento variando de 3 a 18 meses.

Como funciona?

Para solicitar esse tipo de empréstimo, o interessado deve entrar em contato com uma das instituições financeiras que disponibilizam essa modalidade e realizar uma simulação, informando o valor desejado e as condições de pagamento desejadas. Em seguida, é necessário fornecer os documentos necessários para a análise de crédito, que geralmente é mais flexível e menos burocrática do que em outros tipos de empréstimos.

Se aprovado, o valor é depositado na conta bancária do solicitante, e a partir desse momento, as parcelas do empréstimo são automaticamente incluídas na conta de luz. Assim, o cliente recebe apenas um boleto para pagamento, tornando mais fácil o controle financeiro e minimizando o risco de inadimplência.

Quem pode solicitar?

Para ser elegível a esse tipo de empréstimo, é necessário atender a alguns requisitos básicos, tais como:

Ser maior de 21 anos;

Possuir uma conta bancária em seu nome;

Ser o titular da conta de energia elétrica;

Manter a conta de luz em dia;

Residir em uma área de cobertura das empresas de energia que oferecem essa modalidade de empréstimo.

Além disso, cada instituição financeira pode impor requisitos específicos adicionais, como um consumo mínimo ou máximo de energia mensal, histórico de pagamento consistente da conta de luz ou uma pontuação de crédito mínima.

Empréstimo na conta de luz para negativados

Conforme mencionado anteriormente, uma das vantagens dessa modalidade é sua disponibilidade para pessoas com histórico de crédito desfavorável ou negativados. Isso ocorre porque as instituições financeiras consideram esse tipo de empréstimo mais seguro devido à baixa probabilidade de inadimplência na conta de luz.

No entanto, a aprovação ainda depende de uma análise de crédito que leva em consideração outros fatores, como renda, histórico financeiro e comprometimento da renda com outras dívidas. Portanto, embora os negativados possam solicitar o empréstimo, a aprovação não é automática e está sujeita a avaliação.

Posso confiar neste tipo de empréstimo?

O empréstimo na conta de luz é uma modalidade considerada confiável, desde que seja contratado com uma instituição financeira devidamente autorizada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). No entanto, é de suma importância tomar precauções para evitar cair em golpes ou fraudes relacionados a essa modalidade. Abaixo estão algumas orientações importantes:

Evite pagar qualquer valor antecipado para liberar o empréstimo.

Não forneça informações pessoais ou bancárias por telefone, e-mail ou WhatsApp.

Leia e compreenda todas as cláusulas de um contrato antes de assiná-lo.

Certifique-se de que a instituição financeira possui parceria com a distribuidora de energia elétrica de sua região.

Compare as taxas de juros e as condições de pagamento oferecidas por diferentes instituições financeiras.

Consulte a reputação da instituição financeira em sites de reclamações, como o Reclame Aqui.

Aprenda a solicitar um empréstimo na conta de luz

Para fazer o pedido de empréstimo na conta de energia elétrica, siga os seguintes passos:

Escolha a instituição credora que disponibilize a modalidade e entre em contato;

Faça uma simulação do valor que deseja e das parcelas do crédito;

Envie a documentação requisitada pela instituição credora;

Aguarde a análise de crédito e a aprovação do crédito;

Receba o valor pedido diretamente em sua conta.

Documentação necessária

Os documentos exigidos para efetuar uma solicitação de empréstimo na conta de luz podem variar dependendo da instituição financeira escolhida. No entanto, os documentos básicos geralmente solicitados incluem:

RG (Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

Comprovante de residência atualizado, como contas de água, luz, telefone ou gás.

Extrato bancário dos últimos 90 dias.

Empréstimo via WhatsApp

Algumas instituições financeiras oferecem a conveniência de solicitar um empréstimo na conta de luz por meio do WhatsApp. Nesse caso, o cliente deve enviar uma mensagem para o número fornecido pela instituição e seguir as instruções do atendente. O processo é parecido ao realizado por telefone, site ou aplicativo, porém pode ser mais rápido e prático.

É fundamental, no entanto, estar atento ao solicitar um empréstimo na conta de luz pelo WhatsApp, pois existem golpistas que exploram esse canal para aplicar fraudes. Antes de compartilhar qualquer dado pessoal ou bancário, é imprescindível verificar se o número de contato pertence de fato à instituição financeira escolhida e se ela possui autorização para oferecer esse tipo de crédito.

Entenda os valores e as taxas de Juros

Os valores concedidos e as taxas de juros aplicadas no empréstimo na conta de luz podem variar conforme a instituição financeira selecionada, o valor solicitado, o prazo de pagamento e o perfil do cliente. Em geral, as taxas de juros nesse tipo de empréstimo podem variar de 12% a 17% ao mês, o que é considerado relativamente alto para uma linha de crédito.

Portanto, antes de optar por um empréstimo na conta de luz, é realmente importante comparar as diversas opções disponíveis no mercado e selecionar a alternativa que melhor atenda às suas necessidades financeiras.

