Passo a passo para usar emojis no trabalho sem passar vergonha

Desde os primeiros programas de bate-papo lançados nos primeiros anos da internet, os emojis se tornaram uma parte fundamental em nossa maneira de se expressar ou até mesmo completar uma frase escrita. E em um mundo cada vez mais voltado para o trabalho remoto e digital, os emojis também têm ultrapassado seu papel inicial na comunicação e desempenhado um papel significativo nas interações profissionais. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre o uso dos emojis no ambiente profissional.

Saiba mais detalhes sobre o uso correto dos emojis no ambiente de trabalho. | Foto: Reprodução.

O impacto dos emojis no trabalho

É muito provável que você já tenha utilizado ou recebido um emoji em uma mensagem trocada com um colega de trabalho, mas talvez não tenha refletido profundamente sobre o impacto desses pequenos símbolos no cenário profissional atual.

Em um mundo cada vez mais voltado para o trabalho remoto e digital, os emojis têm transcendido seu papel inicial na comunicação e passado a desempenhar um papel significativo nas interações profissionais. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre o uso dos emojis no ambiente profissional.

Leia mais: Função irritante: como desativar nova ferramenta do WhatsApp

Emojis como aliados na comunicação em equipe

A comunicação desempenha um papel fundamental na promoção da eficácia do trabalho em equipe, e os emojis têm se mostrado recursos valiosos nesse aspecto. Um estudo realizado pelo Slack revelou que mais da metade dos colaboradores acredita que o uso de emojis acelera o ritmo das conversas no ambiente de trabalho e facilita a comunicação não verbal.

Os emojis, ou até mesmo as “reações” – quando os símbolos são utilizados para expressar reações a mensagens – podem denotar uma variedade de significados, desde a marcação de tarefas como concluídas até concordância ou surpresa.

Emojis no trabalho: vantagens e desvantagens

Além disso, os emojis podem ser empregados para estabelecer um ambiente mais informal e próximo entre colegas de trabalho. Embora as reuniões virtuais e os e-mails possam carecer da mesma energia de uma reunião presencial da equipe, os emojis têm o poder de preencher essa lacuna, criando uma conexão entre os membros da equipe. Eles também podem transmitir mensagens e sentimentos que as pessoas talvez não se sintam confortáveis em expressar em palavras.

No entanto, é importante mencionar que, em algumas ocasiões, podem ocorrer mal-entendidos, principalmente quando um mesmo emoji é interpretado de maneiras diferentes por diferentes gerações ou culturas. Por exemplo, o emoji de “joinha” com o polegar para cima pode ser considerado um sinal de aprovação em alguns países, enquanto em outros pode ser visto como ofensivo.

Emojis personalizados para o trabalho

Para minimizar essas potenciais confusões, muitas equipes estão recorrendo à criação de figurinhas e emojis personalizados. Ao desenvolver uma linguagem visual baseada em experiências compartilhadas no ambiente de trabalho, as equipes conseguem melhorar a eficácia da comunicação e reduzir mal-entendidos.

Por exemplo, a empresa especializada em desenvolvimento de equipes, Rising Team, oferece a opção de baixar emojis animados e personalizados para contextos profissionais específicos, criando assim uma linguagem adaptada às necessidades e situações particulares da equipe.

A hora certa de usar

No entanto, é importante destacar que, embora esses símbolos tenham se mostrado ferramentas de comunicação eficazes, nem sempre são apropriados em todos os contextos de trabalho. De acordo com Jennifer Dulski, fundadora da Rising Team, professora da Universidade Stanford e ex-funcionária do Google e Facebook, ao fornecer feedback ou tratar de questões sérias, é aconselhável evitar o uso de emojis para manter um nível de profissionalismo adequado.

Por outro lado, a natureza descontraída e divertida dos emojis os torna ideais para promover relacionamentos profissionais mais próximos e para expressar a individualidade. Dulski enfatiza que a chave para usar emojis com eficiência no ambiente de trabalho é a intencionalidade, ou seja, saber quando é apropriado ou não utilizá-los.

Por exemplo, ao iniciar uma conversa com um colega, o uso de um emoji pode ajudar a estabelecer um tom amigável e acessível. Um simples emoji de sorriso envia a mensagem de que você está aberto à interação. Por outro lado, encerrar uma conversa com um emoji ambíguo, como um ponto de interrogação, pode deixar a pessoa insegura sobre seus sentimentos reais.

4 dicas para usar emojis no trabalho da maneira certa

Compreenda o contexto:

Antes de enviar um emoji, é crucial compreender completamente o contexto da comunicação. Isso não se resume apenas ao tópico da conversa, mas também à identidade do destinatário. Leve em consideração tanto a hierarquia profissional quanto a natureza do relacionamento com a pessoa em questão. Os emojis devem ser usados de forma a complementar o conteúdo da discussão. Por exemplo, enquanto um emoji de polegar para cima pode ser apropriado para expressar concordância em uma discussão em equipe, pode não ser adequado em interações mais formais com um gerente sênior ou um cliente. Use com moderação:

Embora os emojis possam adicionar um toque de proximidade às conversas, o uso excessivo deles pode desviar a atenção do conteúdo da mensagem e até mesmo parecer imaturo. É essencial encontrar um equilíbrio, limitando-se a um ou dois emojis em uma única interação. O uso exagerado de emojis pode levar à ambiguidade e à má interpretação, prejudicando a eficácia da comunicação. Evite emojis em documentos formais e e-mails:

Existem lugares em que o uso de emojis não é apropriado, como em documentos formais ou e-mails. A menos que a cultura organizacional da sua empresa explicitamente permita essa prática, é aconselhável evitar o envio de emojis em contextos formais. Se você tiver a permissão para usá-los em comunicações profissionais, certifique-se de escolher emojis adequados para a situação. A inclusão de emojis não deve comprometer o profissionalismo do ambiente. Aprenda com as gerações mais jovens:

Os significados dos emojis podem ser complexos e sujeitos a interpretações diversas, uma vez que novos símbolos são constantemente criados e sua interpretação pode variar. Se você se sentir inseguro quanto ao uso de emojis, não hesite em buscar orientação de pessoas mais jovens ou com maior familiaridade em tecnologia. Estar aberto à aprendizagem não apenas ajuda a evitar possíveis equívocos, mas também permite que você permaneça atualizado e relevante em um cenário de comunicação digital em constante evolução.

Leia também: Novidade do WhatsApp ainda não chegou ao Brasil e já mudou

*Com informações da Forbes.