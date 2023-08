O PESADELO voltou! Gasolina pode ficar mais cara de novo; veja quanto

Infelizmente mais uma vez o brasileiro começou sentir a diferença no bolso sobre o impacto do aumento da gasolina nas refinarias, como informa a Petrobras que no dia 16 de agosto, a estatal aumentou R$ 0,41 o litro e passou a ser distribuído por R$ 2,93. A pauta da gasolina é algo que o brasileiro vem acompanhando o ano inteiro e teve altos e baixos.

Conforme as informações de uma pesquisa semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) esse novo valor já começou a pesar no bolso do brasileiro motorista assim que foi anunciado e nas semanas entre o dia 13 e 19 de agosto, o preço médio da gasolina chegou a custar R$ 5,65 nos postos, foi uma alta de 2,2% ou R$ 0,12 por litro em relação de uma semana para outra.

A Petrobras disse no anúncio sobre o reajuste que “Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,14 a cada litro vendido na bomba”.

confira o novo valor da gasolina.

Estado que teve a gasolina mais cara

Nas últimas pesquisas da ANP os resultados mostram que o Acre foi o estado com a gasolina mais cara da última semana, no valor de R$ 6,22 o litro, e esse aumento chegou a 0,9% em relação aos R$ 6,17 que foram registrados nas semanas anteriores.

Já em outro lado, o combustível mais barato dessa última semana foi em São Paulo, em maior parte a gasolina ficou no valor de R$ 4,49 o litro e foi o mesmo valor registrados nas outras semanas.

Aumento da gasolina chegará em São Paulo

Se for fazer uma comparação com a nova média e com a primeira semana de agosto, o acréscimo é maior, é de R$ 0,13 (2,3%). Alguns profissionais na área afirmaram que novos valores vão ocorrer nos próximos dias.

Isso ainda não foi tão notado pois os postos ainda estão vendendo combustível do estoque adquirido antes desse aumento, então não passam esse aumento de forma integral, é aos poucos. A suposição é que esse acréscimo chegue a R$ 0,30 o litro para o consumidor final.

Levando em conta a região de São Paulo, onde a média não bateu nessa última semana, tem como observar que o aumento vai demorar um pouco para chegar na bomba, no entanto, nesses próximos dias é bom o motorista guardar dinheiro a mais porque vai acontecer uma alta significativa.

