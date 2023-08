Cientistas criam pílula “contra câncer” e acendem luz no fim do túnel

Medicamento que promete ser nova arma contra o câncer ainda está em fase de testes, no entanto se mostrou eficiente no combate às proteínas responsáveis pela replicações das células cancerígenas. Quimioterapia com uso do remédio que aniquila células sólidas de câncer já está na primeira etapa de estudos com seres humanos. Saiba mais detalhes sobre a ótima notícia logo abaixo.

Pílula apresenta eficácia no combate à proteína responsável pela proliferação de células cancerígenas

Uma dose de esperança

Cientistas do City of Hope, um importante centro de pesquisa sobre câncer nos Estados Unidos, conduziram um estudo que revela a funcionalidade e a eficácia de uma molécula no combate a células sólidas cancerígenas, sem prejudicar as células saudáveis.

Essa molécula, denominada AOH1996, já se encontra na primeira fase de testes em seres humanos, enquanto os pesquisadores continuam a investigar os motivos de sua eficácia observada em estudos com animais. A molécula AOH1996 é resultado de décadas de desenvolvimento pela professora Linda Malkas, do Departamento de Diagnóstico Molecular e Terapêutica Experimental do City of Hope. Ela descreve a pílula como uma “nevasca que fecha um terminal importante de um aeroporto, cancelando todos os voos de entrada e saída apenas de aviões que transportam células cancerosas”.

Como funciona a pílula?

O alvo específico da AOH1996 é a variante cancerígena do PCNA (sigla em inglês para Antígeno Nuclear de Célula Proliferante), uma proteína essencial para a replicação do DNA em todas as células e que desempenha um papel crucial no crescimento e reparo de tumores em expansão. A molécula ataca seletivamente o PCNA modificado encontrado exclusivamente nas células cancerígenas, permitindo que a droga seja direcionada especificamente às células do câncer.

Resultados preliminares foram animadores

Os resultados das pesquisas pré-clínicas mostraram que o AOH1996 é eficaz no tratamento de células originárias de diversos tipos de câncer, como mama, próstata, cérebro, ovário, colo do útero, pele e pulmão. Além disso, a molécula parece tornar as células cancerígenas mais suscetíveis a terapias que danificam o DNA ou os cromossomos, o que indica a possibilidade de utilizá-la também em terapias combinadas.

Essa descoberta é um avanço significativo na pesquisa contra o câncer e pode representar uma nova e promissora abordagem para o tratamento de uma das doenças que mais mata em todo o mundo. O estudo da molécula AOH1996 e suas implicações para a terapia do câncer continuam sendo aprofundados pelos cientistas do City of Hope e novos relatórios devem ser divulgados a medida que os tratamentos com os primeiros pacientes tratados pela droga tenham mais resultados.

