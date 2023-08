Tempo seco e frio? Aprenda como evitar os olhos ardendo e ressecados

Quando o inverno chega, com suas temperaturas frias e ventos gelados, muitas pessoas enfrentam um incômodo comum: experimentam olhos secos. Essa condição, embora não seja grave, pode causar desconforto significativo e afetar a qualidade de vida, tornando-se um desafio cotidiano para quem sofre desse problema.

Os olhos secos no inverno resultam da combinação de fatores climáticos que caracterizam essa estação do ano. A baixa umidade do ar, típica dos meses frios, e os ventos frios e cortantes são os principais responsáveis por ressecar a superfície ocular.

Esses fatores combinados provocam uma maior evaporação das lágrimas, que são essenciais para manter a lubrificação dos olhos e protegê-los contra irritações e infecções.

Pensando nisso, neste artigo, separamos as melhores dicas para você evitar os olhos secos no inverno e curtir essa estação do ano sem preocupações.

Dicas para proteger seus olhos no inverno

Saiba mais sobre as principais dicas para proteger os seus olhos no inverno e evitar o ressecamento e o desconforto ocular característico dessa época do ano.

Hidratação Adequada

Para proteger seus olhos no inverno, é essencial manter-se hidratado, bebendo bastante água ao longo do dia. Além disso, bebidas como chá e sucos naturais contribuem para a hidratação.

A hidratação adequada ajudará na produção de lágrimas, mantendo seus olhos lubrificados e confortáveis. Não subestime a importância da água para sua saúde ocular no inverno e ao longo de todo o ano.

Colírios Lubrificantes

Os colírios lubrificantes são aliados indispensáveis para proteger seus olhos no inverno contra o ressecamento. Esses colírios, disponíveis sem prescrição médica, proporcionam alívio imediato da secura ocular. Ao aplicar o colírio, incline a cabeça levemente para trás e pingue uma ou duas gotas em cada olho.

Após a aplicação, mantenha os olhos fechados por alguns segundos para que o colírio se distribua uniformemente na superfície ocular. Os colírios lubrificantes podem ser utilizados várias vezes ao dia, conforme a necessidade de cada pessoa.

Umidificadores no Ambiente

A baixa umidade do ar em ambientes fechados durante o inverno pode contribuir para o ressecamento dos olhos. Utilizar umidificadores no ambiente é uma ótima estratégia para aumentar a umidade do ar, reduzindo o desconforto ocular.

Proteção Contra o Vento

Os ventos gelados do inverno podem ser impiedosos para os olhos. Quando expostos a essas condições climáticas adversas, a evaporação das lágrimas aumenta, resultando em olhos secos e irritados. Por isso, é essencial adotar medidas para proteger seus olhos do vento frio.

Óculos de Sol com Proteção UV

O uso de óculos de sol com proteção UV é uma estratégia eficaz para proteger os olhos contra o ressecamento causado pelo vento.

Isso porque os óculos de sol bloqueiam os raios ultravioleta prejudiciais e, ao mesmo tempo, agem como uma barreira física contra o vento gelado. Opte por óculos que cubram bem a área ao redor dos olhos para proporcionar uma proteção mais completa.

O que produz as lagrimas?

Muitos não sabem que produzimos lágrimas o tempo todo. Elas são responsáveis pela hidratação, proteção e nutrição de algumas estruturas dos nossos olhos, além de outras importantes funções. O que faz com que não choremos em tempo integral é um minúsculo canal que liga nossos olhos ao nariz, fazendo com que nossas lágrimas escorram diretamente para nosso nariz e garganta – por isso que muitas vezes quando pingamos algum colírio, sentimos um gosto diferente. Quando sofremos algum estímulo extra, como dor ou sofrimento, nosso corpo acaba produzindo mais lágrimas do que o canal consegue drenar, fazendo assim com que elas escorram.

